मोनिका नागर हत्याकांड में नया मोड़, खूनी साजिश में पड़ोसी भी शामिल? पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में अब ससुराल वालों का साथ देने के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पड़ोसी की पहचान 22 वर्षीय करण रावल उर्फ कन्नू के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कन्नू ने भी अनुज चौहान और उसके परिवार की इस हत्याकांड में कथित तौर पर मदद की थी।
ग्रेटर नोएडा में शादी के महज तीन महीने बाद ही नवविवाहिता मोनिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले ने हर किसी को हैरान किया हुआ है। दादरी में 7 मई को 22 वर्षीय मोनिका का एक सुनसान इलाके में अधजला शव मिला था। इस मामले में मोनिका के पति अनुज चौहान और ससुराल वालों पर हत्या कर शव जलाने का आरोप लगा है।
पुलिस ने इस मामले में अब ससुराल वालों का साथ देने के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पड़ोसी की पहचान 22 वर्षीय करण रावल उर्फ कन्नू के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कन्नू ने भी अनुज चौहान और उसके परिवार की इस हत्याकांड में कथित तौर पर मदद की थी।
पुलिस ने अबतक क्या-क्या बताया
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह के ने बताया है कि कन्नू अनुज और अन्य आरोपियों के साथ उस जगह गया था जहां मोनिका का शव जलाया गया था। पुलिस के मुताबिक मोनिका और अनुज ने लव मैरिज की थी। दोनों परिवार इस रिश्ते पर सहमत थे। शादी से पहले मोनिका अपनी मां के साथ एमयू-2 स्थित एक किराए के मकान में रह रही थी।
भाई को बताई थी अत्याचार वाली बात?
पुलिस के मुताबिक मोनिका ने अपने भाई को इस बात की जानकारी दी थी कि पति और ससुराल वाले उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह ने आगे बताया, 'उसके पति और ससुराल वाले शव को दादरी के एक सुनसान इलाके में ले गए, गोबर के ढेर पर रखा और आग लगा दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी।'
पुलिस भी इस मामले की जांच हत्या के एंगल से कर रही है। मोनिका के परिवार की शिकायत पर, पुलिस ने अनुज, उसके पिता हरेंद्र, उसकी मां, छोटे भाई मोहित, चाचा नरेंद्र, चाची और कन्नू के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास सहित अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
मां ने लगाए हैं गंभीर आरोप
आपको बता दें कि मोनिका की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए ससुराल पक्ष ने उसे जलाकर मार डाला। परिजनों का आरोप है कि मोनिका के नाम पर करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी थी और इसी संपत्ति को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
जलती चिता से निकाला था शव
आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलती चिता से शव बाहर निकाला। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता नहीं लग सका है। इस वजह से इसलिए आंतरिक अंगों को सुरक्षित रख लिया गया है।
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