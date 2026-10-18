'फूड पॉइजनिंग नहीं, मर्डर'… ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर रिश्तेदारों का दावा; मैगी खाकर सोए थे
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले ने सभी को हैरान कर दिया। परिवार रात में मैगी खाकर सोया था मगर सुबह सभी मृत पाए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि मौतें 'फूड पॉइजनिंग' के वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी शुक्रवार की रात मैगी खाकर सोए थे। पुलिस ने अबतक इस मामले में बहन-बहनोई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार एक परिवार के पांच लोगों की मौत की वजह क्या है। परिवार रबूपुरा के नगला श्री पदम गांव में रहता है। मरने वालों में माता-पिता और उनके तीन नाबालिग बच्चे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अबतक की जांच में परिवार के भीतर कथित तौर पर संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद मुख्य वजह के रूप में सामने आया है।
मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35) और उनके बच्चे लड्डू (11), मिष्टी (7) और साक्षात (3) के रूप में हुई है। किसी भी मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे सिर्फ मुंह से झाग निकल रहा था।
पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद?
रिश्तेदारों ने मृतक व्यक्ति की मां चंद्रवती पर पारिवारिक जमीन और मकान अपनी अपनी तीन बेटियों के नाम ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। इस वजह से महेश और उनका परिवार कथित तौर पर भविष्य को लेकर चिंतित थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जारी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ललिता की बहन पूजा ने आरोप लगाया कि ‘यह फूड फॉइजनिंग नहीं, बल्कि हत्या है। मेरी बहन की ननद और उसके पति ने संपत्ति विवाद के वजह से इन मौतों की साजिश रची।’
रिश्तेदारों ने और क्या-क्या बताया?
रिश्तेदारों का आरोप है कि परिवार में संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे। चंद्रवती महेश और उनके परिवार पर पर मकान खाली करने के लिए लगातार दबाव डाल रही थी। रिश्तेदारों ने मां उनकी बेटी पर इन मौतों में शामिल होने का आरोप लगाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पड़ोसियों का भी यही दावा है कि परिवार में सपत्ति को लेकर अक्सर झगड़ होते थे। महेश के भाई राहुल ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी। रिश्तेदारों का कहना है कि वह भी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मानसिक तनाव से जूझ रहा था।
ललिता के भाई सोनू के मुताबिक, चंद्रवती को अपने पति और अपने मायके वालों से रबूपुरा में संपत्ति मिली थी। वहीं साल 2000 की शुरुआत में महेश के पिता किशन लाल ने नगला पदम में करीब 10 बीघा जमीन खरीदी थी। ये जमीन जहां खरीदी गई उसे रिश्तेदारों ने चंद्रवती का मायका बताया। इसके बाद साल 2009 में परिवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से बतौर मुआवजा 1.25 करोड़ रुपये और 7% विकसित-भूखंड योजना के तहत एक प्लॉट भी मिला था।
मृतक महेश की पत्नी के भाई ने क्या कहा
ललिता के भाई सोनू के मुताबिक इसी मुआवजे के पैसों से 2017 में महेश की शादी की गई और रबुपुरा में मकान बनाया गया। महेश तब से इसी परिवार में रह रहे थे जबकि चंद्रवती एक साल पहले रहने आई थी। वहीं रिश्तेदारों का आरोप है कि पित किशन लाल की मौत के बाद चंद्रवती ने दिल्ली वाला पुश्तैनी मकान दोनों बेटियों के नाम कर दिया। रिश्तेदारों ने तो य भी दावा किया कि 18 अगस्त 2025 को नगला पदम का एक मकान भी बेच दिया गया था। रिश्तेदारों का आरोप है कि चंद्रवती यही नहीं रुकी और 6 महीने पहले लगभग 10 बीधा जमीन और वह घर जिसमें महेश रह रहा था उसे अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दिया।
महेश के छोटे भाई की पत्नी क्या बोलीं?
वहीं राहुल (महेश का छोटा भाई) की पत्नी ने बताया है कि महेश कहते थे कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। उन्होंने महेश और उनकी पत्नी ललिता को अच्छा इंसान बताया।
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