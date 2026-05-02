नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट में इन्हें बिठाना चाहते हैं जेवर MLA,सीएम योगी से की खास मांग
विधायक ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली फ्लाइट में नोएडा के किसानों को सम्मानित करने की मांग की। विधायक का कहना है कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को साकार करने में किसानों की भी अहम भूमिका रही है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) से 15 जून 2026 से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस यात्रियों की पहली फ्लाइट को लेकर रनवे से रवाना होगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस बीच जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली फ्लाइट में नोएडा के किसानों को सम्मानित करने की मांग की। विधायक का कहना है कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को साकार करने में किसानों की भी अहम भूमिका रही है।
विधायक ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि ‘नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान में हमारे अन्नदाताओं को सम्मान मिले। कल (शुक्रवार) लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर, आग्रह किया कि जिन किसानों ने अपनी जमीनें देकर, इस परियोजना को संभव बनाया, उन्हें पहली उड़ान में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए। हम ऐसा कर, उन किसानों के त्याग, समर्पण और विश्वास का सम्मान कर सकते हैं, जिन्होंने विकास की इस ऐतिहासिक यात्रा को संभव बनाया है। मैं चाहता हूं कि विकास में हर वो व्यक्ति भागीदार होना चाहिए जो इससे किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है।’
सीएम को लिखे पत्र में क्या कहा?
सीएम योगी को भेजे गए पत्र में धीरेंद्र सिंह ने लिखा कि ‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। जेवर क्षेत्र के किसानों ने अपनी कई पीढ़ियों की जमीन को संजोया हुआ था उसे देश हित के लिए समर्पित किया है जिससे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साकार हो सका है।’
एनसीआर को मिलेगा नया एयर कनेक्टिविटी हब
जो लोग अब तक दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर थे, उनके लिए नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होना बड़ी राहत की बात है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अब दो एयरपोर्ट के विकल्प मिलेंगे।
गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद वालों के लिए भी मांग
गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में मौजूद हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। विधायक ने सीएम के समक्ष फायर सेफ्टी के अलग-अलग बातों को भी रखा। सीएम से मुलाकात के बाद विधायक ने कहा 'हाल के दिनों में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी में आग की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं एक संकेत है कि इसपर कुछ व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जानी चाहिए। इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं।
सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे फायर सेफ्टी से जुड़े ऐसे हाइड्रोलिक उपकरण होने चाहिए जो कि 30 से 40 मंजिल तक पहुंच सके और आग लगने की घटना पर प्रभावी काम कर सके।
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