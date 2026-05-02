CM योगी से मिले जेवर विधायक, नोएडा-गाजियाबाद वालों के लिए की ये फायदे वाली बात
सीएम से मुलाकात के बाद विधायक ने कहा कि 'हाल के दिनों में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी में आग की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं एक संकेत है कि इसपर कुछ व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जानी चाहिए।'
जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीएम को गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में मौजूद हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुलाकात के दौरान सीएम के समक्ष फायर सेफ्टी को लेकर सख्त सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल की मांग रखी गई।
सीएम से मुलाकात के बाद विधायक ने कहा ‘हाल के दिनों में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी में आग की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं एक संकेत है कि इसपर कुछ व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में कल (शुक्रवार) मेरे द्वारा मुख्यमंत्री के आवास पर सरकार के संज्ञान में कुछ मुद्दे उठाए गए।’
विधायक ने बताया सीएम से किन मुद्दों पर हुई बात
विधायक ने आगे बताया कि सीएम का ध्यान इस ओर दिया गया कि 'हमारे पास ऐसे फायर सेफ्टी से जुड़े ऐसे हाइड्रोलिक उपकरण होने चाहिए जो कि 30 से 40 मंजिल तक पहुंच सके और आग लगने की घटना पर प्रभावी काम कर सके। इसके अलावा सीएम को यह भी बताया गया कि इसमें RWA के साथ जागरुकता अभियान चलाना भी जरूरी है इससे सोसाइटी में रहने वाले लोग जागरुक होंगे। इसके साथ ही हाई राइज सोसाइटी और बिल्डिंग में फायर सेफ्टी से जुड़े जो उपकरण होते हैं उनकी नियमित चेंकिंग होनी चाहिए और नियम भी बनाए जाने चाहिए। क्योंकि ये संकेत है हम लोगों के लिए क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और इस समय ऐसी घटनाए न हो, इस वजह से ये सभी विषय सरकार के संज्ञान में लाए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सरकार इन सभी व्यवस्थाओं पर शीघ्र काम करेगी जिससे हम होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगा पाएंगे।'
हाल के दिनों की घटनाएं चिंता बढ़ा रही
आपको बता दें कि हाल के दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में सोसाइटी में लगी भीषण आग की घटनाओं ने एक बार फिर हाईराइज बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग चिंता में हैं क्योंकि आग लगने के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं जिसमें लोग अपनी जान बचाने में भी असमर्थ रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं
गाजियाबाद और नोएडा में बीते कुछ साल में जबरदस्त शहरीकरण हुआ है मगर हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात 30 से 40 मंजिल की ऊंचाई पर फायर सेफ्टी को लेकर है। इतनी ऊंचाई पर आग लगने की स्थिति में शुरुआती समय में ही आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती होती है।
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