ग्रेटर नोएडा के इस एरिया में 12 एकड़ में बन रहा घना जंगल, लगाए जा रहे 1 लाख पौधे; मिलेगी शुद्ध हवा
मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के जरिए शहरों में कम समय में घने जंगल बनाए जा सकते हैं जबकि परंपरागत तरीके से काफी समय लग जाता है। मियावाकी पद्धति से कुछ ही साल में घना जंगल बसाया जा सकता है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रायपुर बंगर गांव के पास 12 एकड़ में वन क्षेत्र विकसित करेगा। इसके लिए मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पूरा वन क्षेत्र हर भरा रहेगा। अथॉरिटी सेक्टर XU-3 और ओमिक्रॉन-1 के बीच स्थित भूखंड पर इस वन क्षेत्र का निर्माण करेगी।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए कम से कम 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और कैच फाउंडेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) प्रोगाम के जरिए मदद देंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने शनिवार को कुछ पौधे लगातर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अथॉरिटी की ओर से जमीन मुहैया करवा दी गई है और प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है।
मियावाकी तकनीक का होगा इस्तेमाल
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर (हॉर्टिकल्चर) अजीत पटेल ने जानकारी दी है कि इस इलाके में एक ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए रही है। यह प्रोजेक्ट 'मियावाकी' तकनीक पर आधारित होगा जो शहरों में घने देशी जंगल उगाने का एक खास तरीका है।
कैच फाउंडेशन अगले तीन सालों तक इन पौधों की देखभाल और निगरानी करेगा। इस दौरान पौधों की समय-समय पर सिंचाई, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, पौधों की सेहत पर नजर रखना आदि शामिल है। यही नहीं इस दौरान खाली पड़ी जगहों पर नए पेड़ लगाने की भी जिम्मेदारी कैंच फाउंडेशन की ही है।
कम समय में विकसित होगा घना जंगल
अधिकारियों का कहना है कि मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के जरिए शहरों में कम समय में घने जंगल बनाए जा सकते हैं जबकि परंपरागत तरीके से काफी समय लग जाता है। मियावाकी पद्धति से कुछ ही साल में घना जंगल बसाया जा सकता है। इस तरह के जंगल हवा की गुणवत्ता सुधारने, जैव विविधता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता वापस लाने, शहरों की गर्मी कम करने और कार्बन सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2017 में सोरखा गांव में बनाया गया था जंगल
आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 2017 में सोरखा गांव में 15 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में एक शहरी वन का सफलतापूर्वक विकास किया था। आज यहां 62 से ज्यादा प्रजातियों के 88,442 पेड़ों का वन क्षेत्र है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
