ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा: जश्न के बीच दबंगों ने बारातियों पर किया लाठी-डंडों से हमला, फरार

संक्षेप:

पीड़ित पक्ष की शिकायत पर दादरी पुलिस स्टेशन में 34 नामजद व्यक्तियों और 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया है कि ये हमला दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर किया गया।

Jan 24, 2026 05:09 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में शुक्रवार को एक बारात पर दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस दौरान दबंगों ने आस-पास मौजूद गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया है कि ये हमला दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर किया गया।

पुलिस के मुताबिक डनकौर क्षेत्र के जगनपुर गांव से बारात रामपुर फतेहपुर पहुंची और इसके बाद ही ये हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि जगनपुर गांव के दो गुटों के बीच लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण यह हमला हुआ। दरअसल देशराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बारात का हिस्सा थे और इसी दौरान कई गाड़ियों में दबंग भी लाठी-डंडों के साथ वहां मौजूद थे। इस दौरान दबंगों ने देशराज और उनके बेटे और आस-पास मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मारपीट के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

शादी में अफरा-तफरी का माहौल

इस पूरे हमले के दौरान शादी में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शादी के दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी। बारात की मिलाई के लिए चढ़त के दौरान ये हमला किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को ईलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर दादरी पुलिस स्टेशन में 34 नामजद व्यक्तियों और 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।'

तीन पुलिस टीम तैनात

सुधीर कुमार के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन पुलिस टीम तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि करीब दो तीन महीने पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था तभी से रंजिश चली आ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच को आगे बढ़ाने में जुट चुकी है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
