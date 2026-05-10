ग्रेटर नोएडा में यहां जल्द सरपट दौड़ेंगे वाहन, जाम से मिलेगी मुक्ति; टेंडर जारी
ग्रेटर नोएडा में तिलपता चौक के पास यूटर्न बनाने का काम जल्द शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यूटर्न के साथ ही 39 प्रोजेक्ट के लिए करीब 43 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं।
ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवासियों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अथॉरिटी ने यूटर्न के साथ ही 39 प्रोजेक्ट के लिए करीब 43 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तिलपता-करणवास रोड पर बनने वाला नया यूटर्न है, जिससे क्षेत्र के हजारों वाहन चालकों को रोजाना लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।प्रस्तावित यूटर्न तिलपता गोलचक्कर पर ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ने वाली सड़क पर करीब तीन महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर एके सिंह ने कहा, ‘पिछले कुछ साल में तिलपता चौक पर यातायात में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। प्रस्तावित यू-टर्न की योजना वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने और चौराहे पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए बनाई जा रही है। टेंडर प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है ताकि प्रोजेक्टस को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।’
बुनियादी स्ट्रक्चर को सुधारने का काम
प्रस्तावित यूटर्न के अलावा शहर के नॉलेज पार्क-I में सड़कों की मरम्मत का काम, बादलपुर में नालियों की मरम्मत और उन्हें ढकने के साथ-साथ सीसी सड़क की मरम्मत का काम, आदर्श विहार सोसाइटी में सड़कों की मरम्मत और बुनियादी स्ट्रक्चर को सुधारने का काम किया जाएगा। इनके अलावा थपखेड़ा और सूरजपुर बस्ती क्षेत्रों में भी कुछ विकास कार्य किए जाएंगे।
श्मशान घाट के निर्माण और नवीनीकरण का भी प्रस्ताव
इनके अलावा अथॉरिटी ने हलदोनी और रोजा जलालपुर में श्मशान घाट के निर्माण और नवीनीकरण का भी प्रस्ताव रखा है। इनमें शमशान घाट तक पहुंचने वाली सड़क की मरम्मत, शेड, चारदीवारी, प्रतीक्षा कक्ष और प्लेटफार्म शामिल हैं। वहीं गांवों के इंफ्रास्ट्र्क्चर को अपग्रेड करने के लिए चिपियाना बुजुर्ग, हैबतपुर अच्छेजा, मिलक लच्छी, वैद्यपुरा, सनपुरा, धूम मानिकपुर, रूपवास, कैलाशपुर, डंकौर, सूरजपुर और बुलंदखेड़ा सहित कई गांवों के स्कूलों में साइंस लैब स्थापित की जाएंगी।
यहां एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने का होगा काम
सेक्टर ज्यू -2 में पार्कों में घास लगाने, पेड़-पौधे लगाने, निर्माण कार्यों सहित दो वर्षों तक के लिए अनुरक्षण कार्य होंगे। ईकोटेक 10 में विद्युतीकरण और एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम, जैतपुर-वैशपुर को आदर्श ग्राम बनाए जाने के लिए जलापूर्ति पाइपलाइन को जोड़े जाने व पंप हाउस का मरमतीकरण, कासना से सिरसा रोटरी तक एसके रोड पर एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने और मौजूदा स्ट्रीट लाइट हटाने का कार्य भी होंगे।
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