नोएडा: बुलेट की तेज आवाज पर टोका तो कर दी किसान की हत्या, ईंट से कुचला सिर

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, कृष्णपाल और सुंदर अपने खेत में काम कर रहे थे तभी आरोपी बुलेट बाइक पर बंबावद गांव से कूड़ीखेड़ा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के समय चारों आरोपी कथित तौर पर नशे में थे।

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में चार युवकों ने 48 वर्षीय किसान की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके साथ ही युवकों ने एक अन्य 42 वर्षीय किसान को भी जमकर पीटा। ये घटना 17 जनवरी की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष (20), अमित (26), आकाश (26) और अभिषेक (25) के रूप में हुई है। मनीष गाजियाबाद के एक गांव का निवासी है तो अमित, आकाश और अभिषेकर बादलपुर के कूड़ीखेड़ा गांव के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक, कृष्णपाल और सुंदर अपने खेत में काम कर रहे थे तभी आरोपी बुलेट बाइक पर बंबावद गांव से कूड़ीखेड़ा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के समय चारों आरोपी कथित तौर पर नशे में थे। उनकी बाइक का साइलेंसर तेज आवाज कर रहा था, जिसका कृष्णपाल ने विरोध किया।

सिर को ईंट से कुचल दिया बाइक की आवाज को लेकर मनीष और कृष्णपाल के बीच हुई बहस ने आक्रमक रूप ले लिया। मनीष, अमित और आकाश ने कथित तौर पर दोनों को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच कृष्णपाल के साथी किसान सुंदर ने बीच-बचाव किया तो उसे भी जमकर पीटा गया। आरोपी यही नहीं रुके उन्होंने कृष्णपाल के सिर को ईंट से कुचल दिया। सुंदर को भी गंभीर चोटें आईं लेकिन वे अब खतरे से बाहर हैं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

हत्या को एक्सीडेंट में तब्दील करने की कोशिश पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार, आरोपियों ने हत्या को एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। आरोपियों ने घटनास्थल पर एक वाहन को पलट दिया जिससे देखने वालों को लगे की कृष्णपाल की मौत एक्सीडेंट के वजह से हुई। हालांकि, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया जानकारी की जांच करने पर हमें चारों आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली।'