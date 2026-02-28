Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा: थार के नीचे फंसी रही बाइक, 10KM तक घसीटा; डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे

Feb 28, 2026 11:56 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद पंपकर्मी को मामूली चोट आई लेकिन उसकी बाइक थार के नीचे फंस गई। थार सवार ने इसके बाद बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटा।

ग्रेटर नोएडा: थार के नीचे फंसी रही बाइक, 10KM तक घसीटा; डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे

ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। थार में सवार एक 22 वर्षीय युवक ने एक बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थार सवार थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी कट के पास पेट्रोल पंप डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही निकल गया था। इसके बाद बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बाइक के जरिए उसका पीछा किया तो थार सवार ने उसे टक्कर मार दी।

गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद पंपकर्मी को मामूली चोटें आईं वहीं उसकी बाइक थार के नीचे फंस गई। थार सवार ने इसके बाद बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोगों ने उसे इशारा भी किया मगर वह फिर भी बाइक को घसीटता ही रहा।

आरोपी ने कार का टैंक फुल करवाया था।

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

इस मामले पर संबंध में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने कहा है कि ‘थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी कट के पास, पेट्रोल पंप पर एक बिना नंबर की थार गाड़ी पर मौजूद चालक द्वारा डीजल डलवाया गया और डीजल के पैसे बिना दिए थार चालक अपनी गाड़ी वहां से भगाकर दादरी बाईपास की ओर चला गया। इस दौरान पंपकर्मी ने उसका पीछा किया और इसी दौरान थार सवार ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी बाइक गिर गई और वह घायल हो गया। पंपकर्मी कुलदीप शर्मा को इसके बाद ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसका ईलाज चल रहा है। उसे मामलू चोटें आई हैं।’

पुलिस हिरासत में थार सवार

उन्होंने आगे कहा कि 'आरोपी थार चालक हर्ष पुत्र मनोज मवई सिकंदराबाद बुलंदशहर का रहने वाला है और पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की थार को भी जब्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।'

टैंक करवाया था फुल

आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलती है पुलिस अलर्ट हो गई थी और आरोपी चालक को लुहारली टोल प्लाजा पर घेरकर गिरफ्तार किया। बताया जा है कि आरोपी ने कार का टैंक फुल करवाया था और उसका बिल करीब 4100 रुपये था।

