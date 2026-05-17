काम की बात: NCR वालों को बड़ी राहत: गौर चौक अंडरपास की ओपनिंग डेट पर आया बड़ा अपडेट, जाम से मिलेगी परमानेंट मुक्ति!
700 मीटर लंबा ये अंडरपास ताज हाईवे के बगल से होते हुए ग्रेटर नोएडा (सुरजपुर) और गौर सिटी को आपस में जोड़ेगा। अंडरपास के खुलने के बाद सूरजपुर-गाजियाबाद सड़क पर ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त इंटरसेक्शन में से एक गौर चौक पर 6 लेन का अंडरपास इसी साल अगस्त में खुल सकता है। गौर चौक से हर दिन गुजरने वाले वाहनों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है मगर अंडरपास खुलने के बाद इस समस्या से निजात मिलेगी। 700 मीटर लंबा ये अंडरपास ताज हाईवे के बगल से होते हुए ग्रेटर नोएडा (सुरजपुर) और गौर सिटी को आपस में जोड़ेगा। अंडरपास के खुलने के बाद सूरजपुर-गाजियाबाद सड़क पर ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक अंडरपास का लगभग 76 फीसदी काम पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट अपने तय डेडलाइन से पहले पूरा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) ने ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए 2024 में इस प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। यह चौक बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नॉर्थ में गाजियाबाद, साउथ में ग्रेटर नोएडा (सूरजपुर), ईस्ट की ओर से दिल्ली तो वेस्ट की ओर से नेशनल हाइवे 24 को आपस में जोड़ता है।
20 सेक्शन का काम पूरा हो चुका है
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रवि कुमार एनजी ने बताया कि ‘इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 26 सेक्शन (पैनल) का निर्माण निर्धारित किया गया है जिसमें से 20 सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। बाकी के बचे 6 सेक्शन का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिन हिस्सों पर काम बाकी है, वहां खुदाई, रिटेनिंग वॉल का निर्माण, क्योरिंग, वाटरप्रूफिंग और स्लोप लेवलिंग जैसे कार्य किए जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि अगस्त में इस अंडरपास को आम जनता के लिए खोल दें ताकि उन्हें इस व्यस्त रूट पर सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके।’
18 महीने की डेडलाइन तय थी
अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य जुलाई 2024 में 18 महीने की डेडलाइन के साथ शुरू होना था, हालांकि, जीआरएपी प्रतिबंधों के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। बीते साल सितंबर में अथॉरिटी ने अंडरपास के मुख्य स्लैब को पूरा कर लिया था, जिससे नोएडा से गौर चौक और एक मूर्ति की ओर वाहनों की आवाजाही संभव हो गई थी। आपको बता दें कि ताज हाइवे के बगल में बनाए जा रहे अंडरपास के निर्माण कार्य के चलते ताज हाईवे के दोनों ओर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू हैं, जबकि सर्विस लेन पर भारी दबाव है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।