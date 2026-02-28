कब्जा करने वालों सावधान! ग्रेटर नोएडा में AI करेगा अवैध निर्माण की पहचान, अथॉरिटी को मिलेगा अलर्ट
अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है जमीन पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीक के जरिए अतिक्रमण को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि पर्यावरण और शहरों की बनावट प्रभावित न हो।
ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अतिक्रमण निगरानी प्रणाली के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो कि एआई आधारित इंटीग्रेटेड हाई-रेजल्यूशन सेटेलाइट इमेरजरी के जरिए नजर रखेगा। इस सिस्टम को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) का नेशनल रिमोट सेसिंग सेंटर (एनआरएससी) तैयार कर रहा है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एमओयू पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसके जरिए जमीन की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन करना संभव होगा।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यह देश में अपने तरह की पहली अनूठी पहल है जिसके जरिए जमीनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। ग्रेटर नोएडा डेवलेपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी रवि कुमार ने कहा, 'अतिक्रमण केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर पर्यावरण और शहर की प्लानिंग पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक निगरानी के जरिए इसपर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।'
पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही भी तय
कुमार ने आगे बताया कि ‘ये तकनीक के जरिए शासन चलाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसरो जैसी संस्था की मदद से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा तो होगी ही साथ ही पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही भी तय होगी।’
डेटा के जरिए अतिक्रमण को पहले ही रोक लिया जाएगा
वहीं इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित यादव ने कहा है कि 'अतिक्रमण के बाद होने वाली समस्या के बजाय अब एआई और डेटा के जरिए अतिक्रमण को पहले ही रोक लिया जाएगा। इसरो का एनआरएससी इसके लिए एआई मॉडल, एक डिजिटल डैशबोर्ड और अलर्ट सिस्टम तैयार करेगा। इसके साथ ही एनआरएससी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगा।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
