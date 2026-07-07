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यमुना सिटी के सेक्टरों में रहने वालों को टोल टैक्स मिलेगी मुक्ति! YEIDA करेगा ये काम

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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यमुना सिटी के सेक्टरों में रहने वाले लोगों को टोल टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए खास प्लान बनाया गया है। इसके तहत पहले दयानतपुर और फिर साबौता तक 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा।

यमुना सिटी के सेक्टरों में रहने वालों को टोल टैक्स मिलेगी मुक्ति! YEIDA करेगा ये काम

ग्रेटर नोएडा में यमुना सिटी के सेक्टरों में लोग आसानी से और बिना टोल टैक्स दिए पहुंच सकें, इसके लिए पहले दयानतपुर और फिर साबौता तक 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। अगले साल मार्च तक इस सड़क की सभी बाधाएं दूर करते हुए निर्माण कार्य पूरा करने की योजना पर यमुना प्राधिकरण ने काम शुरू किया है।

कब तक पूरा होगा काम?

सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दयानतपुर में जमीन की खरीद हो गई है। अब यहां सड़क बनाने का काम किया जाएगा। अगली बाधा साबौता गांव की जमीन है। वहां भी जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्च तक सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि 60 मीटर चौड़ी यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर बनाई गई है। इस सड़क से सभी सेक्टरों तक पहुंच दी गई है।

चार लेन की इस सड़क से अभी गौर यमुना सिटी, सेक्टर-22डी, सेक्टर-18, फिल्म सिटी साइट आदि जुड़े हुए हैं। एयरपोर्ट और आगे के सेक्टरों के लिए अभी एक्सप्रेसवे का उपयोग वाहनों को करना होता है। इन वाहनों से टोल वसूली एक्सप्रेसवे प्रबंधन करता है जिसका विरोध स्थानीय लोग और उद्यमी कर रहे हैं। 60 मीटर रोड के अलावा स्पोर्ट्स सिटी और सेक्टर-22डी की तरफ एक्सप्रेसवे के समानांतर 30 मीटर चौड़ी रोड का काम प्राXधिकरण पूरा कराएगा।

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एलिवेटेड रोड के रूट पर मंथन किया

उधर नोएडा में चिल्ला एलिवेटेड रोड से यमुना पुस्ते को जोड़ने के लिए बनने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर एक बार फिर सोमवार को आईआईटी की टीम प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। यहां पर आईआईटी ने महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक के साथ एलिवेटेड रोड के रूट को लेकर बातचीत की।

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यह एलिवेटेड रोड चिल्ला एलिवेटेड रोड से यमुना पुस्ते को जोड़ने के लिए बनाई जानी है। इसकी लंबाई करीब दो किलोमीटर होगी। इसे बनाने में करीब 235 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चिल्ला एलिवेटेड रोड दिल्ली से शुरू होकर महामाया फ्लाईओवर के पास उतरेगी। सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण के दफ्तर आई आईआईटी की टीम ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। रोड के अलॉइनमेंट को लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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