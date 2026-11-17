ग्रेटर नोएडा में सरकारी आवास के बाथरूम में मिली महिला दरोगा की लाश, 2023 बैच की थीं अफसर
ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस की 27 वर्षीय महिला सब-इंस्पेक्टर अपने सरकारी आवास के बाथरूम में मृत मिलीं। वह जारचा थाने में तैनात थीं और 2023 बैच की अधिकारी थीं।
ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस की 27 वर्षीय महिला सब-इंस्पेक्टर अपने सरकारी आवास के बाथरूम में मृत मिलीं। वह जारचा थाने में तैनात थीं और 2023 बैच की अधिकारी थीं। मंगलवार सुबह पिता के कई बार फोन करने के बावजूद जब उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद पिता ने उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों से संपर्क किया। पुलिसकर्मी जब थाने परिसर स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे तो वह बाथरूम में मृत पाई गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं है।
पिता के फोन नहीं उठाने पर सहकर्मियों को दी सूचना
मृतक महिला सब-इंस्पेक्टर की पहचान रश्मि गौतम के रूप में हुई है। वह जारचा पुलिस थाने में तैनात थीं और थाने के परिसर में बने सरकारी आवास में रहती थीं। जारचा थाना प्रभारी कैलाश नाथ ने पीटीआई को बताया कि मंगलवार सुबह रश्मि के पिता ने उन्हें फोन किया था, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उनके पिता ने रश्मि के सहकर्मियों से संपर्क किया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। वहां जांच करने पर रश्मि बाथरूम में मृत मिलीं। पुलिसकर्मियों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और परिजनों को दी।
शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले
थाना प्रभारी कैलाश नाथ के मुताबिक, शुरुआती तौर पर यह मामला साइलेंट कार्डियक अटैक यानी बिना स्पष्ट लक्षणों वाले हार्ट अटैक का लग रहा है। इसके साथ ही पुलिस को महिला दरोगा के शरीर पर चोट का कोई बाहरी निशान भी नहीं मिला है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, जांच जारी
पुलिस ने रश्मि गौतम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके परिवार के सदस्यों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला दरोगा की मौत किस वजह से हुई और घटना से पहले उनकी तबीयत कैसी थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। इतनी कम उम्र में अफसर की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आखिर पता चले कि उनके साथ हुआ क्या था। पुलिस डिपार्टमेंट भी यंग अफसर की मौत से दुखी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें