ग्रेटर नोएडा : प्रेमी ने महिला का अश्लील वीडियो किया वायरल, पति से झगड़े के बाद आए थे करीब

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक शादीशुदा महिला का उसके दोस्त द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 3 Oct 2025 09:48 AM
बिसरख कोतवाली प्रभारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला का उसके पति से झगड़ा हो गया था। इसके बाद महिला का एक पूर्व दोस्त हिमांशु उसके संपर्क में आ गया। आरोपी और महिला एक साथ रहने लगे। इस बीच प्रेमी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी दोस्त उस अश्लील वीडियो से महिला को ब्लैकमेल करने लगा। हाल ही जब महिला का अपने पति के साथ विवाद समाप्त हो गया और दोनों पति-पत्नी साथ रहने लगे। इस बात का हिमांशु ऐतराज करने लगा।

आरोप है कि जब महिला ने विरोध जताया तो हिमांशु ने उसके पति और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

महिला का आपत्तिजनक वीडियो पति-ससुर को भेजा

वहीं, ग्रेटर नोएडा की की एक अन्य सोसाइटी में रहने वाली एक और महिला ने अपने दोस्त पर अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने अश्लील वीडियो उसके पति और ससुर के मोबाइल पर भेज दिया। महिला ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से राज नाम के एक युवक से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल से बातचीत होने लगी। इस बीच आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता को उसका पता तक नहीं चला। आरोपी ने किसी बात को लेकर महिला का वीडियो उसके पति और ससुर के मोबाइल पर भेज दिया।

पीड़िता का आरोप है कि इस घटना में उसकी पत्नी भी शामिल है। महिला ने जब विरोध जताया तो उसे धमकी दी गई। पीड़िता ने पति-पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।