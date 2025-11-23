Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा को मिलेगी नई रफ्तार, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मेट्रो से जोड़ने का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मेट्रो लाइन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब को रेलवे लाइन से जोड़े जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसका रूट तय करते हुए मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड की मुहर लग गई।

Sun, 23 Nov 2025 07:26 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मेट्रो लाइन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब को रेलवे लाइन से जोड़े जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसका रूट तय करते हुए मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड की मुहर लग गई।

प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक में निर्मित फ्लैटों की योजना, ई-साइकिल के संचालन, रजिस्ट्री न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई सहित आमजन व शहर में सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान अपर मुख्य आलोक कुमार भी मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर तीन बड़ी परियोजनाएं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित की जा रही हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कई बड़ी कंपनियों का भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं, जिन पर फिलहाल उद्योग चल रहे हैं।

सलाहकार की नियुक्ति : मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बनाई जानी है, ताकि यहां से मुंबई और कोलकाता के बीच औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई आसान हो सके। इसका रूट (अलाइनमेंट) तय हो चुका है। इस लाइन को मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

800 एकड़ में बन रहा

सीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा डिपो से मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक मेट्रो लाइन का भी रूट तय करते हुए मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित कर लिया गया है। यह रूट लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा होगा। ग्रेटर नोएडा के डिपो मेट्रो स्टेशन से ट्रांसपोर्ट हब तक एलिवेटेड लाइन बनेगी। ट्रांसपोर्ट हब 398 और लॉजिस्टिक हब 800 एकड़ में विकसित किया जा रहा है।

