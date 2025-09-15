Greater Noida west will connect to GT Road this will be the route on new way जीटी रोड से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 80 मीटर चौड़ी बनेगी नई सड़क; ये होगा रूट, Ncr Hindi News - Hindustan
Greater Noida west will connect to GT Road this will be the route on new way

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 15 Sep 2025 06:38 AM
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैनी गोलचक्कर से वैदपुरा और सादुल्लापुर होते हुए दादरी में जीटी रोड को जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। लगभग एक किलोमीटर में सड़क का निर्माण कराने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सड़क 80 मीटर चौड़ी होगी। इससे आवागमन सुगम हो जाएगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी में जीटी रोड से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह सड़क सैनी गोलचक्कर से शुरू होकर सुनपुरा, वैदपुरा, सादुल्लापुर, मारीपत और अच्छेजा होते हुए बादलपुर कोतवाली के सामने जीटी रोड से जाकर जुड़ेगी। यह सड़क लगभग 6 किलोमीटर लंबी होगी। अच्छेजा के पास कुछ हिस्से में सड़क बनी है। इस परियोजना के लिए अभी पूरी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। ऐसे में जमीन की उपलब्धता के आधार पर लगभग एक किलोमीटर में सड़क का निर्माण किया जाएगा।

अधिकारी के मुताबिक, बाकी बची जमीन की खरीद कर परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। जमीन की खरीद के लिए किसानों से बातचीत चल रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या को देखते हुए इस सड़क का निर्माण किया जाना जरूरी है। इस सड़क के बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग सीधे जीटी रोड पर पहुंच जाएंगे। लाखों लोगों को फायदा होगा।

इन सड़कों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा : प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक दादरी-रूपवास बाईपास को 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने के लिए तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क तिलपता गोलचक्कर के आगे से शुरू होगी। इसके लिए 250 मीटर लंबाई में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। 130 मीटर चौड़ी सड़क को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए सिरसा गोलचक्कर से आगे विस्तार देने की तैयारी चल रही है।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''लोगों को जाम की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक के दबाव वाली सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। 130 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। इसके कुछ हिस्से में जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। प्राधिकरण के कब्जे वाली जमीन पर सड़क का काम शुरू करने के लिए परियोजना विभाग को निर्देश दिए गए हैं।''