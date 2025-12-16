Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida west two sectors internal roads will be widened and converted into four-lane roads
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन 2 सेक्टरों में सड़कें चौड़ी कर 4 लेन बनाई जाएंगी, टेंडर जारी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन 2 सेक्टरों में सड़कें चौड़ी कर 4 लेन बनाई जाएंगी, टेंडर जारी

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16सी और 4 की आंतरिक सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इलाके की अन्य प्रमुख सड़कों को चौड़ा किए जाने की योजना भी बनाई गई है।

Dec 16, 2025 08:19 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16सी और सेक्टर-4 की आंतरिक सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इलाके की अन्य प्रमुख सड़कों को चौड़ा किए जाने की योजना भी बनाई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अगले एक माह में सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू करा दिया जाएगा। इस पर 4.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेक्टर-4 में 45 मीटर सड़क अभी 10.50 मीटर चौड़ी है। करीब 650 मीटर लंबी इस सड़क को 13.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद यह सड़क 4 लेन की हो जाएगी। इस सेक्टर की 24 मीटर सड़क की चौड़ाई 9.50 मीटर से बढ़ाकर 10.50 मीटर किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 700 मीटर है।

ये भी पढ़ें:किसानों की बल्ले-बल्ले! UP के इन 6 जिलों के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा

परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि विस्तार होने के बाद यह सड़क 3 लेन की हो जाएगी। वहीं सेक्टर-16 सी की 24 मीटर सड़क को 10.50 से बढ़ाकर 13.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। करीब 900 मीटर लंबी यह सड़क 4 लेन की हो जाएगी। इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी जल्द काम शुरू करा दिया जाएगा। इन दोनों सेक्टरों में 40 से अधिक सोसाइटी हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के अलावा क्षेत्र के अन्य लोग आवाजाही करते हैं।

दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है। अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने प्रमुख सड़कों के साथ सेक्टरों के अंदर की सड़कों को भी चौड़ा करने की योजना बनाई है। यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सर्विस मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है,ताकि वाहन चालकों को जाम में न फंसना पड़े।

ये भी पढ़ें:गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ने को बनेगा 74 KM लिंक रोड, 56 गांवों से गुजरेगा रूट

अंडरपास चालू होने से आना-जाना आसान

चारमूर्ति चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास अगले साल जून तक बन जाएगा। इस अंडरपास के चालू होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिल जाएगी। गाजियाबाद विजय नगर से सूरजपुर ग्रेटर नोएडा की तरफ आने वाले लोग अंडरपास का उपयोग कर सीधे आ जा सकेंगे।

रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''शहर की प्रमुख सड़कों के साथ उन सभी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जिस पर वाहनों का दबाव रहता है। इसके लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद ट्रैफिक और अधिक बढ़ेगा।''

ये भी पढ़ें:FNG प्रोजेक्ट नए साल में पकड़ेगा रफ्तार,हरियाणा 2 माह में देगा सभी जरूरी मंजूरी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida West Greater Noida Authority
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।