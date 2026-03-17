ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जुलाई तक होंगे शुरू 2 नए यू-टर्न, 20 सोसाइटियों के 1 लाख लोगों को होगी सुविधा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति चौक और तिगरी के बीच दो नए यू-टर्न का काम तेज हो गया है। जुलाई तक शुरू होने वाले इन यू-टर्न और चौड़ी सर्विस रोड से गौड़ सिटी समेत 20 सोसाइटियों के 1 लाख निवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति चौक और तिगरी के बीच बन रहे दो यूटर्न का काम तेज कर दिया गया है। इन्हें जुलाई में चालू करने का लक्ष्य है। वहीं, सर्विस रोड को चौड़ा करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर इस इलाके में वाहनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक, चार मूर्ति चौक और तिगरी के बीच बन रहे यूटर्न तैयार होने पर गौड़ सिटी और उसके आसपास की 20 से अधिक सोसाइटियों में रहने वाले एक लाख से अधिक लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चार मूर्ति चौक और तिगरी के बीच 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के दोनों तरफ की सर्विस रोड भी चौड़ी की जा रही है। इसके बाद सर्विस रोड दो-दो लेन की हो जाएगी। अभी साढ़े तीन मीटर चौड़ी यानी एक लेन की है।

गौर सिटी वन और टू की सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद की तरफ जाने वाले भी इस रास्ते से होकर आवाजाही करते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक वाहनों की आवाजाही अधिक होने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।

NH-24 गाजियाबाद की तरफ भी जाना आसान हो जाएगा सीनियर मैनेजर प्रभात शंकर ने बताया कि जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सर्विस रोड को चौड़ा करने के साथ तिगरी और गौड़ चौक के बीच यूटर्न बनाने का काम चल रहा है। दोनों यूटर्न जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएंगे। खजूर चौक के पास तिगरी गोलचक्कर से पहले बनने वाले इस यूटर्न से गौड़ सिटी टू की तरफ से आना-जाना आसान हो जाएगा। वाहन चालकों को अभी तिगरी गोलचक्कर से घूमकर आना पड़ता है। यूटर्न बनने से तिगरी गोलचक्कर पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी। नेशनल हाईवे-24 (NH-24) गाजियाबाद की तरफ भी जाना आसान हो जाएगा। चार मूर्ति चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास का 65% से अधिक काम पूरा हो चुका है।

सुगम आवागमन के लिए यूटर्न बनाने पर जोर नोएडा एयरपोर्ट चालू होने और ग्रेनो वेस्ट में निर्माणाधीन सोसाइटियों में बसावट होने पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाएगा। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए प्रमुख सड़कों को चौड़ी करने के साथ यूटर्न बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। अब तक पांच से अधिक यूटर्न बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें गौड़ चौक और इटेड़ा गोलचक्कर के बीच दो, इटेड़ा और एकमूर्ति गोलचक्कर के बीच दो और एकमूर्ति और रोजा गोलचक्कर के बीच एक यूटर्न शामिल हैं। इसके अलावा चार यूटर्न पहले से हैं।