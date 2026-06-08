ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी ने बढ़ाया 40% मेंटेनेंस चार्ज; सड़क पर उतरे लोग
ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में बिना मूलभूत सुविधाएं दिए मेंटेनेंस चार्ज 40 फीसदी बढ़ाने पर निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। निवासियों ने चेतावनी दी है कि शुल्क वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा।
ग्रेटर नोएडा पश्चिम की एक पॉश सोसाइटी में बिना सहमति और सुविधाएं सुधारे मेंटेनेंस चार्ज में भारी भरकम बढ़ोतरी करने पर निवासी भड़क गए। सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। निवासियों का आरोप है कि पुरानी समस्याओं को सुलझाए बिना उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बैठक कराई। निवासियों का कहना है कि चार्ज बढ़ोतरी को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
ग्रेटर नोएडा पश्चिम में सैकड़ों सोसाइटीवासियों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और फैसिलिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सोसाइटी निवासियों ने बताया कि बिना उनकी सहमति और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए मेंटेनेंस चार्ज में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।
निवासियों ने कहा कि सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क 89 पैसे प्रति वर्ग फुट बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि पहले से ही कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रबंधन ने शुल्क बढ़ाकर निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सोसाइटी परिसर में एकत्र हुए और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।
पुलिस ने कराई बैठक लेकिन नहीं निकला समाधान
निवासियों का प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निवासियों और फैसिलिटी प्रबंधन के बीच बैठक कराई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।
बढ़ा हुआ मेंटेनेंस शुल्क वापस लें, जारी रहेगा आंदोलन
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक बढ़ा हुआ मेंटेनेंस शुल्क वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि सुविधाओं में सुधार और पारदर्शिता के बिना किसी भी प्रकार की शुल्क में बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आर-पार की लड़ाई का ऐलान
पूरे मामले को लेकर सोसाइटी में तनाव का माहौल बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर और प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ अब सभी लोग एकजुट हो चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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