Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी ने बढ़ाया 40% मेंटेनेंस चार्ज; सड़क पर उतरे लोग

Krishna Bihari Singh वार्ता, ग्रेटर नोएडा
Follow us on Google News
share

ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में बिना मूलभूत सुविधाएं दिए मेंटेनेंस चार्ज 40 फीसदी बढ़ाने पर निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। निवासियों ने चेतावनी दी है कि शुल्क वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी ने बढ़ाया 40% मेंटेनेंस चार्ज; सड़क पर उतरे लोग

ग्रेटर नोएडा पश्चिम की एक पॉश सोसाइटी में बिना सहमति और सुविधाएं सुधारे मेंटेनेंस चार्ज में भारी भरकम बढ़ोतरी करने पर निवासी भड़क गए। सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। निवासियों का आरोप है कि पुरानी समस्याओं को सुलझाए बिना उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बैठक कराई। निवासियों का कहना है कि चार्ज बढ़ोतरी को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

ग्रेटर नोएडा पश्चिम में सैकड़ों सोसाइटीवासियों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और फैसिलिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सोसाइटी निवासियों ने बताया कि बिना उनकी सहमति और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए मेंटेनेंस चार्ज में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

निवासियों ने कहा कि सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क 89 पैसे प्रति वर्ग फुट बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि पहले से ही कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रबंधन ने शुल्क बढ़ाकर निवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सोसाइटी परिसर में एकत्र हुए और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।

पुलिस ने कराई बैठक लेकिन नहीं निकला समाधान

निवासियों का प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निवासियों और फैसिलिटी प्रबंधन के बीच बैठक कराई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

ये भी पढ़ें:2300 खरीदारों को राहत, ग्रेटर नोएडा में दो प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू होगा

बढ़ा हुआ मेंटेनेंस शुल्क वापस लें, जारी रहेगा आंदोलन

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक बढ़ा हुआ मेंटेनेंस शुल्क वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि सुविधाओं में सुधार और पारदर्शिता के बिना किसी भी प्रकार की शुल्क में बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा की ये 15 सड़कें होंगी चौड़ी, 2-2 लेन जोड़ने की तैयारी; टेंडर जारी

आर-पार की लड़ाई का ऐलान

पूरे मामले को लेकर सोसाइटी में तनाव का माहौल बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर और प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ अब सभी लोग एकजुट हो चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:नोएडा-ग्रेटर नोएडा को मिलेगी नई कनेक्टिविटी, हिंडन नदी पर पुल बनकर तैयार
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।