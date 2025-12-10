Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
greater noida west rg luxury homes flats delivered fifteen years first irp success
नोएडा के आरजी लग्जरी होम्स में फ्लैट मिलने शुरू, 15 साल बाद लोगों का खत्म हुआ इंतजार

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आरजी लग्जरी होम परियोजना में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 1918 फ्लैटों की ओसी जारी होने के बाद खरीदारों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है, जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत IRP (इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) की निगरानी में पूरा होने वाला दिल्ली-एनसीआर का पहला प्रोजेक्ट है।

Dec 10, 2025 07:40 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आरजी लग्जरी होम परियोजना में 15 वर्ष बाद लोगों को फ्लैट मिलने शुरू हो गए हैं। आईआरपी की निगरानी में यह परियोजना पूरी हुई है। दावा है कि आईआरपी की निगरानी में पूरा होने वाला यह दिल्ली-एनसीआर का पहला प्रोजेक्ट है।

आरजी ग्रुप ने वर्ष 2010 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यह परियोजना लॉन्च की थी, लेकिन पिछले लंबे समय से यह प्रोजेक्ट अटका था और उसमें फ्लैट खरीदने वाले लोग पिछले 15 सालों से परेशान थे। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाद में आईआरपी की निगरानी में बिल्डर को ही प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोरोना के बाद 2021 में काम शुरू हुआ था। अब प्राधिकरण से परियोजना के नौ टावरों में बने 1918 फ्लैटों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र यानी ओसी जारी हो चुकी है। लोगों को उनके फ्लैटों पर कब्जा दिया जा रहा है।

आरजी ग्रुप के निदेशक हिमांशु गर्ग ने बताया कि यह परियोजना सेक्टर-16बी में है। यह 18.5 एकड़ में फैली है। इसमें दो फेज में 13 रेजिडेंशियल टावर हैं। सितंबर 2019 से एनसीएलटी प्रक्रियाओं का असर इस प्रोजेक्ट के फेज-1 पर पड़ा, जिसमें लगभग 1918 फ्लैट थे। आईआरपी की निगरानी में यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 1918 फ्लैट में से कुछ की ओसी पहले मिल चुकी थी। अब शेष की ओसी मिल गई। प्रोजेक्ट पूरा करने में आईआरपी, बैंक और प्राधिकरण का सहयोग मिला। शेष दो टावरों की ओसी मिली है। 460 फ्लैट खरीदारों को कब्जा दिया जा रहा है।

एयरपोर्ट के पास भूखंड लेने का मौका मिलेगा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आवास बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नव वर्ष पर तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकालने की तैयारी कर ली है।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर-15सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना लाई जाएगी। योजना को लेकर यूपी रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्ग मीटर के 481 भूखंड रहेंगे, जिनमें 373 भूखंड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस योजना में दो लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। बताया जाता है कि ये सभी भूखंड नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी के बेहद नजदीक है। अगले कुछ माह में एयरपोर्ट से उड़ानें प्रस्तावित हैं।

‘चुनौती स्वीकार कर काम पूरा कराया’

आईआरपी मनोज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आज जिस तरह से रियल एस्टेट परियोजनाएं एनसीएलटी में जा रहे हैं और लंबे समय तक समाधान नहीं मिल पाता। आरजी लग्जरी होम्स के समाधान की चुनौती को हमने स्वीकार किया। यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ।

औद्योगिक पार्कों में हजारों रोजगार की राह खुली

यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मेडिकल डिवाइस पार्क, मिक्स लैंड समेत अन्य औद्योगिक योजना के तहत 65 भूखंडों का आवंटन किया है। प्राधिकरण का दावा है कि इन भूखंडों के आवंटन से 2,200 करोड़ का निवेश आएगा और 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे।

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 12 भूखंडों की योजना शुरू की थी। ड्रॉ के माध्यम से कुल 12 भूखंडों का आवंटन किया गया। दो भूखंडों का आवंटन कैंसर केयर, तीन आवंटन रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग, एक इम्पालंट्स, तीन एनेस्थेसिया एवं कार्डियों रेस्पिरेटरी और तीन आवंटन इनविट्रो डायग्नोस्टिक्स उपकरणों के लिए किया गया। मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत 11 आवेदकों को भूखंड दिए गए।

कोरोना काल के बाद निर्माण में तेजी आई

यह प्रोजेक्ट वर्ष 2019 में एनसीएलटी में चला गया था और आईआरपी की नियुक्ति हो गई थी। बिल्डर की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरवरी 2020 में रिवर्स इनसॉल्वेंसी लागू हुई। कोरोना काल के बाद 2021 में काम फिर शुरू हो सका था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
