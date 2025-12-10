नोएडा के आरजी लग्जरी होम्स में फ्लैट मिलने शुरू, 15 साल बाद लोगों का खत्म हुआ इंतजार

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आरजी लग्जरी होम परियोजना में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 1918 फ्लैटों की ओसी जारी होने के बाद खरीदारों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है, जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत IRP (इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) की निगरानी में पूरा होने वाला दिल्ली-एनसीआर का पहला प्रोजेक्ट है।

आरजी ग्रुप ने वर्ष 2010 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यह परियोजना लॉन्च की थी, लेकिन पिछले लंबे समय से यह प्रोजेक्ट अटका था और उसमें फ्लैट खरीदने वाले लोग पिछले 15 सालों से परेशान थे। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाद में आईआरपी की निगरानी में बिल्डर को ही प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोरोना के बाद 2021 में काम शुरू हुआ था। अब प्राधिकरण से परियोजना के नौ टावरों में बने 1918 फ्लैटों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र यानी ओसी जारी हो चुकी है। लोगों को उनके फ्लैटों पर कब्जा दिया जा रहा है।

आरजी ग्रुप के निदेशक हिमांशु गर्ग ने बताया कि यह परियोजना सेक्टर-16बी में है। यह 18.5 एकड़ में फैली है। इसमें दो फेज में 13 रेजिडेंशियल टावर हैं। सितंबर 2019 से एनसीएलटी प्रक्रियाओं का असर इस प्रोजेक्ट के फेज-1 पर पड़ा, जिसमें लगभग 1918 फ्लैट थे। आईआरपी की निगरानी में यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 1918 फ्लैट में से कुछ की ओसी पहले मिल चुकी थी। अब शेष की ओसी मिल गई। प्रोजेक्ट पूरा करने में आईआरपी, बैंक और प्राधिकरण का सहयोग मिला। शेष दो टावरों की ओसी मिली है। 460 फ्लैट खरीदारों को कब्जा दिया जा रहा है।

एयरपोर्ट के पास भूखंड लेने का मौका मिलेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आवास बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नव वर्ष पर तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकालने की तैयारी कर ली है।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर-15सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना लाई जाएगी। योजना को लेकर यूपी रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्ग मीटर के 481 भूखंड रहेंगे, जिनमें 373 भूखंड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस योजना में दो लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। बताया जाता है कि ये सभी भूखंड नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी के बेहद नजदीक है। अगले कुछ माह में एयरपोर्ट से उड़ानें प्रस्तावित हैं।

‘चुनौती स्वीकार कर काम पूरा कराया’ आईआरपी मनोज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आज जिस तरह से रियल एस्टेट परियोजनाएं एनसीएलटी में जा रहे हैं और लंबे समय तक समाधान नहीं मिल पाता। आरजी लग्जरी होम्स के समाधान की चुनौती को हमने स्वीकार किया। यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ।

औद्योगिक पार्कों में हजारों रोजगार की राह खुली यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मेडिकल डिवाइस पार्क, मिक्स लैंड समेत अन्य औद्योगिक योजना के तहत 65 भूखंडों का आवंटन किया है। प्राधिकरण का दावा है कि इन भूखंडों के आवंटन से 2,200 करोड़ का निवेश आएगा और 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे।

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 12 भूखंडों की योजना शुरू की थी। ड्रॉ के माध्यम से कुल 12 भूखंडों का आवंटन किया गया। दो भूखंडों का आवंटन कैंसर केयर, तीन आवंटन रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग, एक इम्पालंट्स, तीन एनेस्थेसिया एवं कार्डियों रेस्पिरेटरी और तीन आवंटन इनविट्रो डायग्नोस्टिक्स उपकरणों के लिए किया गया। मिक्स लैंड यूज के अंतर्गत 11 आवेदकों को भूखंड दिए गए।