ग्रेटर नोएडा की सड़कें होंगी जगमग, लगेंगी विदेशों जैसी शानदार स्ट्रीट लाइट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति/गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर और ऐस सिटी से खैरपुर गोलचक्कर तक दो प्रमुख सड़कों पर आकर्षक और कम ऊंचाई वाले स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जाएंगे, जिससे रात में सड़कों पर बेहतर रोशनी हो सकेगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति/गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर और ऐस सिटी से खैरपुर गोलचक्कर तक स्ट्रीट लाइट के आकर्षक खंभे लगाए जाएंगे। इन कोनिकल आर्च खंभों की लंबाई कम होने की वजह से सड़क पर अधिक उजाला रहता है।

प्राधिकरण के अधिकारी के चार मूर्ति/गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर तक दो किलोमीटर लंबी सड़क पर 276 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। शहर में पहली बार इस तरह के आकर्षक खंभे लगाए जाने की तैयारी है। इनकी लंबाई नौ मीटर होगी। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही ऐस सिटी/चौगानपुर गोलचक्कर से 130 मीटर सड़क को जोड़ने के लिए खैरपुर गोलचक्कर तक बनाई जा रही 80 मीटर चौड़ी सड़क को जगमग करने के लिए 334 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। यहां लगाए जाने वाले कोनिकल आर्च पोल की लंबाई सात मीटर रखी गई है। इधर से हाइटेंशन लाइट गुजर रही है, ऐसे में कम लंबाई के खंभे लगाने का निर्णय लिया गया है। पोल की लंबाई कम होने से स्ट्रीट लाइट के पेड़ों की टहनियों के बीच में आकर ढकने की समस्या भी दूर हो जाएगी।