ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो ट्रेन चलाने का मुद्दा संसद में गूंजा, BJP सांसद ने उठाई मांग

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रूट पर मेट्रो का काम शुरू होने में फिर अड़चन आ गई है। इसका टेंडर अब तक जारी नहीं हो पाया है। इसका खुलासा शुक्रवार को संसद में राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर के भाषण से हुआ।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रूट पर मेट्रो का काम शुरू होने में फिर अड़चन आ गई है। इसका टेंडर अब तक जारी नहीं हो पाया है। इसका खुलासा शुक्रवार को संसद में राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर के भाषण से हुआ। सांसद ने सरकार के आवास और शहरी मंत्री से आग्रह किया है कि इस रूट पर मेट्रो की आवश्यकता सबसे अधिक है, जिसे शीघ्र मंजूरी देकर टेंडर जारी कराया जाए और इसका निर्माण शुरू हो।

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राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर ने सदन में कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा आवासीय क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर निवास करते हैं और यहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली आदि स्थानों के लिए आवागमन करते हैं। सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से यहां पर उनकी परेशानी बढ़ी हुई है।

सार्जवजनिक परिवहन की कमी से ही यहां पर प्रदूषण और जाम की समस्या भी बढ़ी हुई है। यहां पर सेक्टर 142 से बॉटोनिक्ल गार्डन, डिपो से बोड़ाकी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट, इन तीनों ही परियोजनाओं का टेंडर एक साथ प्रस्तावित किया गया था। उनकी जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट पर मेट्रो का टेंडर जारी नहीं हो पा रहा है, क्योकि इस रूट को अब तक केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। इसकी वजह से यह टेंडर रोक दिया है।

बढ़ता जा रहा इंतजार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ब्लू लाइन 2009 में जब नोएडा में सिटी सेंटर तक पहुंची थी। उसके बाद दावे किए गए थे कि मेट्रो सेक्टर-71 होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट को भी जोड़ेगी। इसी दावे के साथ यहां पर अनेक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे। फिर नोएडा मेट्रो की परियोजना आई तो चर्चा शुरू हुई कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ नोएडा मेट्रो की लाइन जाएगी, लेकिन इन दोनों लाइनों की दिशा बदल गई और इलाका मेट्रो की रेस में पीछे रह गया।

तीनों रूट पर एक साथ काम शुरू कराने की थी तैयारी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार की तीनों परियोजना ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़की रेलवे स्टेशन (2.6 किलोमीटर), सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन (11.56 किलोमीटर) और सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-4 (7.5 किलोमीटर) तक विस्तार का शिलान्यास अप्रैल माह में एक साथ कराने की तैयारी प्राधिकरण ने की थी। दो रूट को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है। तीसरा रूट सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक्वा विस्तार का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था, लेकिन अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इस रूट की डिटेल ड्राइंग डिजाइन तैयार किया जाएगा।