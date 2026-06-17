ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्लान को रेलवे बोर्ड से NOC, 7.5 KM रूट पर बनेंगे 5 स्टेशन; इन सेक्टरों से गुजरेगी लाइन

Greater Noida West Metro : नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो ट्रेन चलने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने इस मेट्रो लाइन को एनओसी दे दी है। अब बस पीआईबी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मंजूरी मिलने का इंतजार है। उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक जाने वाली मेट्रो लाइन को रेलवे बोर्ड से एनओसी मिल गई है। आने वाले दिनों में पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की बैठक होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के अधिकारी इस बैठक में नए रूट की उपयोगिता बताएंगे। पीआईबी से मंजूरी मिलने के बाद इस रूट की डीपीआर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर (महुआ) को भेजा जाएगा।

परियोजना पर 900 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश ने बताया कि परियोजना को रेलवे बोर्ड से एनओसी मिल गई है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 (किसान चौक) तक मेट्रो परियोजना की अभी लागत 900 करोड़ रुपये है। एनएमआरसी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट पर किसान चौक तक 5 स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। 7.5 किलोमीटर के इस रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन सेक्टर-61, 70, 122, 123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 (किसान चौक के पास) बनाए जाएंगे।

जेवर एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत को जोड़ेगी नई लाइन अधिकारियों ने बताया कि ये रूट आरआरटीएस से अलग होगा और नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ेगा। ये मेट्रो लाइन ही गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत को जोड़ेगी, जिससे नोएडा के लोग जेवर एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। इसके निर्माण में दो साल से अधिक का समय लगेगा।

इस लाइन से एक लूप तैयार होगा, जिससे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली आना-जाना आसान होगा। औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं, सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो का शिलान्यास जल्द किया जाएगा।

नोएडा में भी हाईस्पीड ट्रेन का स्टेशन बनेगा इतना ही नहीं, दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली हाईस्पीड ट्रेन भी नोएडा से होकर गुजरेगी। इस रूट का अलाइनमेंट तय करने का काम लगभग पूरा हो गया है। इनमें से एक स्टेशन नोएडा, दूसरा स्टेशन ग्रेनो क्षेत्र और तीसरा जेवर में एयरपोर्ट के पास बनेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली से आगरा तक का अलाइनमेंट प्राधिकरण को सौंप दिया।