शराब उधार नहीं दी तो ठेके के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, लोगों ने इधर-उधर छिपकर बचाई जान
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैनी सुनपुरा गांव के समीप एक शराब के ठेके के बाहर बोतल उधार नहीं देने पर कुछ युवकों ने सेल्समैन के सामने कई राउंड फायरिंग की, जिससे वहां अफरातफरी मच गई और सेल्समैन ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
ग्रेटर नोएड वेस्ट के सैनी सुनपुरा गांव के समीप शराब के ठेके के बाहर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सेल्समैन का आरोप है कि शराब की बोतल उधार नहीं देने पर कई राउंड फायरिंग की गई। सेल्समैन ने पुलिस से घटना की शिकायत की।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैनी सुनपुरा गांव के समीप एक शराब ठेके के सेल्समैन रिंकू ने पुलिस से शिकायत की है। रिंकू ने बताया कि सोमवार की शाम एक युवक ठेके पर पहुंचा और उधार शराब की बोतल मांगने लगा। उधार देने से मना करने पर आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद ठेके के बाहर दनादन कई राउंड फायरिंग की गई। इस बीच ठेके पर मौजूद ग्राहकों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने इधर-उधर छिपकर अपनी जान बचाई।
आरोप है कि पूर्व में भी आरोपी एक सेल्समैन को धमकी दे चुके हैं। इसके चलते सेल्समैन नौकरी छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की थी। इसके बाद फिर से आरोपियों ने इस तरह की घटना की है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।