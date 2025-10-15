शराब उधार नहीं दी तो ठेके के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, लोगों ने इधर-उधर छिपकर बचाई जान

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैनी सुनपुरा गांव के समीप एक शराब के ठेके के बाहर बोतल उधार नहीं देने पर कुछ युवकों ने सेल्समैन के सामने कई राउंड फायरिंग की, जिससे वहां अफरातफरी मच गई और सेल्समैन ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सैनी सुनपुरा गांव के समीप एक शराब ठेके के सेल्समैन रिंकू ने पुलिस से शिकायत की है। रिंकू ने बताया कि सोमवार की शाम एक युवक ठेके पर पहुंचा और उधार शराब की बोतल मांगने लगा। उधार देने से मना करने पर आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद ठेके के बाहर दनादन कई राउंड फायरिंग की गई। इस बीच ठेके पर मौजूद ग्राहकों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने इधर-उधर छिपकर अपनी जान बचाई।