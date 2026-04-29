Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन 16 गांवों के लिए गुड न्यूज, गली-गली में होगा यह काम; देखें गांवों की लिस्ट

Apr 29, 2026 12:52 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 16 गांवों की सभी गलियों का अंधेरा दूरकर एलईडी स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन 16 गांवों के लिए गुड न्यूज, गली-गली में होगा यह काम; देखें गांवों की लिस्ट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख ऐमनाबाद, सादोपुर, छपरौला समेत 16 गांवों की सभी गलियां एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगी। अंधेरे वाली गलियों में ये लाइट लगाने के लिए टेंडर जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। फर्म का चयन कर एक महीने में काम शुरू करने की तैयारी है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के गांवों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। नई बसावट वाले इलाके में स्ट्रीट लाइट का काम अधूरा होने की वजह से अंधेरा रहता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने सभी गलियों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की कार्ययोजना तैयार की है।

ये भी पढ़ें:NCR में मेट्रो के 3 नए रूट की DPR पर काम शुरू, इन शहरों का सफर होगा आसान

इन गांवों से दूर होगा अंधेरा

योजना के तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सूरजपुर, भोला रावल, तिलपता करनवास, कुलेसरा, कैलाशपुर उर्फ किराचपुर, बिसरख ऐमनाबाद, सादोपुर, इटेड़ा, खोदना खुर्द, खैरपुर गुर्जर, छपरौला, खेड़ा धर्मपुरा, मिलकलच्छी, खेड़ी, भनौता और सुनपुरा समेत 16 गांवों में अंधेरे वाले स्थान चिह्नित कर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस काम पर करीब 3.34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा ईस्ट इलाके के गांवों में भी स्ट्रीट लाइट का काम बाकी बचा है। वहां भी काम पूरा कराया जाएगा।

सोडियम लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगेंगी

बिजली की बचत के लिए वर्ष 2021 में ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और अधिसूचित क्षेत्र के गांवों में सोडियम लाइट को हटाकर उसके स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला लिया गया था। अब तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी सूर्या कंपनी के पास है। प्राधिकरण ने सर्वेक्षण कर अंधेरे वाले सभी स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इसके अलावा हादसों का खतरा कम हो जाए।

ये भी पढ़ें:ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की अड़चन दूर,फरीदाबाद के सोतई गांव की जमीन का विवाद सुलझा

दो प्रमुख सड़कों पर आकर्षक खंभे लगाए जाएंगे

ग्रेनो वेस्ट की दो प्रमुख सड़कों चार मूर्ति चौक से तिगरी गोलचक्कर और ऐस सिटी से खैरपुर गोलचक्कर तक 80 मीटर चौड़ी सड़क पर स्ट्रीट लाइट के आकर्षक खंभे (कोनिकल आर्च पोल) लगाए जाएंगे। इनकी लंबाई सामान्य खंभे की अपेक्षा कम होने से सड़क पर अधिक उजाला रहता है। प्राधिकरण ने इसकी निविदा जारी की है। कंपनी का चयन कर एक माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। चारमूर्ति चौक से तिगरी गोलचक्कर तक लगभग दो किलोमीटर लंबी सड़क पर 276 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। शहर में पहली बार इस तरह के आकर्षक पोल लगाए जाएंगे। खंभे की ऊंचाई कम होने से पेड़ों की टहनियों में ढंकने की समस्या दूर हो जाएगी। इन दोनों मार्गों पर आवाजाही अधिक है।

प्रेरणा सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''अधिकारियों को गांवों में अंधेरे वाले सभी स्थानों पर उजाला करने के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी न हो। शहर की प्रमुख सड़कों पर सजावटी लगाने का भी काम किया जा रहा है।''

ये भी पढ़ें:चिल्ला एलिवेटेड रोड की डेडलाइन तय, नोएडा-दिल्ली के बीच खत्म होगा जाम
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida West Greater Noida Authority
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।