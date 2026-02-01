गुड न्यूज! ग्रेटर नोएडा में बिजली घर की क्षमता बढ़ाने की तैयारी, गर्मी में ट्रिपिंग से मिलेगी राहत

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटेड़ा बिजली घर में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगेगा, जिससे दर्जनों सोसायटियों में बिजली ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी। साथ ही, ईकोटेक-3 एसटीपी के निरीक्षण में जल शोधन मानक सही पाए गए।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में बिजली आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी। क्षेत्र के इटेड़ा स्थित 33 केवी बिजली घर की क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 10 एमवीए क्षमता का एक और ट्रांसफार्मर जल्द लगाया जाएगा। जलपुरा के बिजली घर से लाइन जोड़ने का काम पूरा हो गया है।

गर्मियों में बिजली ट्रिपिंग की समस्या होगी दूर इससे दर्जन भर से अधिक सोसाइटी व गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। गर्मी के मौसम में ओवर लोडिंग की वजह से ट्रिपिंग की समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के एसीईओ सुनील कुमार और एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बिजली घर का जायजा लिया। दो सप्ताह में इसे ऊर्जीकृत यानी चालू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी के मुताबिक इटेड़ा बिजली घर को जलपुरा स्थित 220 केव क्षमता के बिजली घर से जोड़ा जाएगा। जलपुरा से इटेड़ा बिजलीघर तक लाइन डालने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस कार्य पर लगभग 8 करोड रुपये खर्च हुए हैं। बिजली घर की 10 एमवीए क्षमता बढ़ने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए बिजली आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी। बता दें कि शहर की आबादी बढ़ने से बिजली की मांग में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके लिए मौजूदा नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के साथ नए बिजली घर बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। बादलपुर में भी बिजली घर का निर्माण किया जाएगा।

एसटीपी के कार्यों का भी जायजा लिया एसीईओ ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर ईकोटेक- तीन स्थित 20 एमएलडी क्षमता के सीवरेज शोधित संयंत्र (एसटीपी) में चल रहे रखरखाव और संचालन के कार्यों का भी जायजा लिया। शोधित जल के पैरामीटर बीओडी, सीओडी, टीएसएस, टीएन और पीएच फैक्टर आदि पैरामीटर की रिपोर्ट को भी जांचा। अधिकारी के मुताबिक सभी पैरामीटर मानकों के अनुरूप मिले। एसीईओ ने शोधित जल के अधिकतम उपयोग के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि इस एसटीपी से औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-3, हबीबपुर, सुत्याना, जलपुरा, हल्दौनी व कुलेसरा गांव जुड़े हुए हैं। इन जगहों से निकलने वाले सीवरेज को शोधित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक संध्या सिंह और सहायक प्रबंधक रियाजुद्दीन व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।