Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida west husband killed wife and then suicide
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पत्नी की हत्या कर खुद पति ने भी जान दी; किचन में मिले शव

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पत्नी की हत्या कर खुद पति ने भी जान दी; किचन में मिले शव

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सरस्वती कुंज कॉलोनी में रविवार की रात सुरक्षाकर्मी ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की सब्जी काटने वाले चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने ऊपर भी चाकू से वार किया। फिर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

Dec 30, 2025 08:22 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सरस्वती कुंज कॉलोनी में रविवार की रात सुरक्षाकर्मी ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की सब्जी काटने वाले चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने ऊपर भी चाकू से वार किया। फिर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव घर की रसोई में पड़े मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक एटा का रहने वाला 35 वर्षीय अनिल अपनी पत्नी के साथ सरस्वती कुंज कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। अनिल एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी पत्नी अनीता घरेलू सहायिका का काम करती थी। रविवार की रात अनिल और उसकी पत्नी अनीता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोपी अनिल ने घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से पत्नी पर वार कर हत्या कर दी।

इसके बाद खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के बाद सुसाइड; जिस मंदिर में की शादी, 22 दिन बाद उसी जगह लटके मिले शव

रसोई की खिड़की से लटक गया

पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से पहले पत्नी पर पांच से सात बार वार कर उसे मौत के घाट उतारा। इसके बाद खुद पर भी चाकू से वार किए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। इसके बाद उसने गले में एक रस्सी का फंदा डाला और रसोई की खिड़की से लटककर जान दे दी।

शोर सुनकर इकट्ठा हुए थे पड़ोसी

पुलिस ने बताया पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने पर शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद मकान मालिक को सूचना दी गई थी। अंदर से दरवाजे बंद होने की वजह से पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा था। इसके बाद पता चला कि अंदर महिला खून के लथपत हालत में पड़ी है। जबकि, पति के गले में रस्सी बंधी हुई थी। मकान मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले गए।

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अनिल ने एक महीने पहले सरस्वती कुंज कॉलोनी में किराए पर घर लिया था। रविवार की रात झगड़ा होने पर मकान मलिक ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो पति-पत्नी के शव पड़े मिले।

12 साल पहले हुई शादी, कोई संतान नहीं थी

पुलिस छानबीन में पता चला है कि आरोपी अनिल की अनीता से करीब 12 साल पहले शादी हुई थी। इनकी कोई संतान नहीं थी। आशंका है कि संतान पैदा न होने की वजह से भी घर में झगड़ा होता था। हालांकि, दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस इस संबंध में परिजनों से भी बातचीत करेगी।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 2 महीने से लापता था 11 साल का बच्चा, जंगल में मिला कंकाल
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।