ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ चौक अंडरपास 6 नहीं 8 लेन का बनेगा, टू-वीलर्स के लिए होगी अलग लेन

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चारमूर्ति या गौड़ चौक पर निर्माणाधीन छह लेन के अंडरपास को अब आठ लेन का किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जाएगी। मौजूदा डिजाइन में परिवर्तन किए बिना यह काम होगा। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। सीएल मौर्यWed, 8 Oct 2025 05:27 AM
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पूर्व की योजना से अलग निर्माणाधीन चारमूर्ति अंडरपास में दोनों तरफ एक-एक नई लेन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल वर्ज, नाली और फुटपाथ की चौड़ाई कम की जाएगी। नाली के हिस्से को ढककर सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अंडरपास का काम 50 फीसदी पूरा हो चुका है। दोनों तरफ की दीवार खड़ी की जा चुकी है। ऐसे में डिजाइन में किसी तरह का परिवर्तन करना संभव नहीं है, इसलिए सेंट्रल वर्ज, नाली और फुटपाथ की चौड़ाई कम की जाएगी।

अधिकारी के मुताबिक, अंडरपास में फुटपाथ की उपयोगिता ज्यादा नहीं होती है। इन छोटे-छोटे उपायों से दोनों तरफ 3.5 मीटर अतिरिक्त जगह नई लेन के निर्माण के लिए मिल जाएगी। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि सीईओ के दिशा-निर्देश पर अंडरपास को 8 लेन का करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले साल मई तक अंडरपास बनकर तैयार हो जाने पर ग्रेटर नोएडा से विजय नगर गाजियाबाद की तरफ जाने और उधर से आने वाले वाहन बिना किसी रुकावट के अंडरपास से होकर सीधे आ जा सकेंगे।

रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ''शहरी क्षेत्र का विस्तार और आबादी बढ़ने से भविष्य में ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ेगा। इसको देखते हुए चारमूर्ति चौक पर निर्माणाधीन छह लेन के अंडरपास में दोनों तरफ एक-एक अतिरिक्त लेन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इससे यह अंडरपास आठ लेन का हो जाएगा।''