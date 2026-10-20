चार मूर्ति चौक पर 6 लेन अंडरपास तैयार, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक राहत; उद्घाटन कब?

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति चौक पर 92 करोड़ रुपये की लागत से बना 6 लेन अंडरपास अब तैयार हो चुका है। इससे गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा तक का सफर आसान हो जाएगा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। दिवाली से पहले इसे वाहनों के लिए खोला जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति चौक पर बना अंडरपास अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। प्रवेश और निकास द्वार पर शेड लगाने और पेंटिंग का काम पूरा हो गया है। अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। दिवाली से पहले इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने की तैयारी है। हालांकि, अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है।

इस अंडरपास के चालू होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस लाइन से विजयनगर गाजियाबाद की तरफ जाने और गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की तरफ आने वाले वाहन बिना किसी रुकावट के सीधे आ जा सकेंगे। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए छह लेन का अंडरपास बनाया गया है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। आमजन के लिए खोलने से पहले इसका परीक्षण किया जाएगा।

गौड़ सिटी व आसपास के इलाके में आवाजाही होगी आसान अधिकारी के मुताबिक दो-तीन दिन परीक्षण कर यह देखा जाएगा कि अंडरपास के चालू होने पर किन स्थानों पर जाम की समस्या पैदा हो सकती है, ताकि उसके समाधान पर भी काम किया जा सके। दरअसल आम दिनों की अपेक्षा त्योहार के दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा जैसे मौके पर ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट इलाके में प्रमुख गोलचक्करों पर लंबा जाम लग जाता है। इसको देखते हुए चार मूर्ति अंडरपास को दिवाली से पहले खोला जाना है। करीब 92 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना के शुरू होने से गौड़ सिटी और आसपास के इलाके में आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

खास बात यह है कि इस परियोजना को समय से पहले पूरा कर लिया गया है। महत्वपूर्ण परियोजना होने की वजह से ग्रेटर नोएडा के सीईओ रवि कुमार एनजी द्वारा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी। अधिकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य करने वाली कंपनी अगले पांच वर्षों तक इस अंडरपास के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी।

पेंटिंग आकर्षित करेंगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति चौक पर बने 700 मीटर लंबे अंडरपास को खूबसूरत बनाने के लिए अंदर की दीवारों पर भगवान बुद्ध और प्राकृतिक दृश्यों की रंग-बिरंगी पेंटिंग बनाई गई है। साथ ही, प्रकाश व्यवस्था के लिए आकर्षक एलईडी लाइट भी लगाई जाएगी।