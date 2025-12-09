ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 130 मीटर चौड़ी सड़क यमुना सिटी से जुड़ेगी, कई सेक्टरों और जिलों तक राहत
ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना सिटी से जोड़ने की योजना है। वर्ष 2026 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सके इसे लेकर जल्द ही यमुना और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी बैठक करेंगे।
यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने क्षेत्र में बनने वाली 25 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि खरीद और सड़क का निर्माण एनएचएआई से कराने की योजना बनाई है। यह सड़क यमुना सिटी में सेक्टरों को आपस में जोड़ेगी, जो अलौंदा गांव से शुरू होकर एयरपोर्ट के पास से होकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे से मिलेगी। 25 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए प्राधिकरण करीब 812 एकड़ भूमि खरीदेगा। जमीन खरीद पर 1400 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। सड़क के निर्माण में 300 करोड़ रुपये लगेंगे।
सड़क को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें सड़क निर्माण में आने वाली कुल लागत का संयुक्त रूप से भुगतान करने तथा अपने अपने इलाके की जमीन अपने स्तर से खरीदने पर विचार किया गया है। अब जल्द ही बैठक कर सड़क को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, अधिकारी एक साथ बैठक ग्रेटर नोएडा वेस्ट से यमुना सिटी तक इस सड़क को पूरा करने की योजना तैयार करेंगे।
गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगी : यह सड़क यीडा के सेक्टर-11 के पास से सेक्टर-21 होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से मिलने वाले प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 74 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगी।
इससे सेक्टरों का यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जुड़ाव हो जाएगा। वहीं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की तरफ से आने वाले लोगों को भी परी चौक आने की जरूरत नहीं होगी। सेक्टर-21 में ही वाहन उतरकर फिल्म सिटी समेत सेक्टरों में प्रवेश कर सकेंगे। इस सड़क के जुड़ने से यहां से आवागमन करने वाले हजारों लोगों को लाभ होगा।
आरके सिंह, सीईओ यीडा, ''130 मीटर चौड़ी सड़क को अगले वर्ष शुरू करने की योजना है, इसे लेकर जल्द ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।''