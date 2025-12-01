Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा की शादी में हर्ष फायरिंग से 10 साल के बच्चे को गोली लगी, रिटायर्ड फौजी के बेटे पर आरोप

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा की एक शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान 10 साल के बच्चे को गोली लग गई। गोली लगने से वह घायल होकर जमीन में गिर गया। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी का बेटा हथियार लहरा रहा था।

Mon, 1 Dec 2025 11:30 AM
ग्रेटर नोएडा में एक विवाह समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग ने 10 वर्षीय मासूम की जान पर बना गई। घटना रविवार देर रात जारचा थाना क्षेत्र के नगला चमरू गांव में हुई, जहां बारात आने के बाद कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान एक गोली बच्चे को जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घायल बच्चे कृष को तुरंत कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, जिस लाइसेंसी हथियार से गोली चली, वह एक रिटायर्ड फौजी के नाम दर्ज है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका बेटा ही हथियार लेकर बारात में आया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) सुधीर कुमार ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता सुनील प्रजापति की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और एक हथियार भी बरामद किया गया है।

घटना के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई, जबकि गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

