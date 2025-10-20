ग्रेटर नोएडा के गांवों में भी सेक्टरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी, 515 करोड़ रुपय से होंगे कई काम

Hindustan Hindi News
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में नाली, सड़क, सीवर और जलापूर्ति सहित सभी जरूरी विकास कार्य अब एक साथ कराए जाएंगे। गांवों को सेक्टरों की तर्ज पर विकसित कर उसी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Mon, 20 Oct 2025 08:53 AMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में नाली, सड़क, सीवर और जलापूर्ति सहित सभी जरूरी विकास कार्य अब एक साथ कराए जाएंगे। गांवों को सेक्टरों की तर्ज पर विकसित कर उसी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

परियोजना विभाग को इससे संबंधित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र के कुछ गांवों को आदर्श गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्रामीण विकास के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट भी कराई गई है।

अधिकारी के मुताबिक क्षेत्र के गांवों में सेक्टरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं अब एक साथ मुहैया कराई जाएंगी। योजना के तहत जिस गांव में विकास कार्य शुरू किया जाएगा, वहां सभी काम एक साथ कराने होंगे। पेयजल पाइप लाइन और सीवर लाइन बिछाने के बाद ही सड़क और नाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि बाद में तोड़फोड़ न करनी पड़ी। अभी बिजली, जल, सीवर और परियोजना विभाग द्वारा अपने-अपने हिसाब से विकास कार्य कराए जाते हैं।

प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वर्क सर्किल के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव के संपूर्ण विकास की कार्ययोजना बनाई जाए। चरणबद्ध तरीके से एक-एक गांव का संपूर्ण विकास किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय बनाना होगा। सीईओ ने अधिसूचित क्षेत्र के गांवों का सेक्टरों की तर्ज पर विकास करने को कहा है। इससे गांव के लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे। बता दें कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 124 से अधिक गांव आते हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनाल कुमार सिंह ने कहा कि सेक्टरों की तर्ज पर क्षेत्र के गांवों में भी सभी जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। वर्क सर्किल के प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों की सभी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

खैरपुर गुर्जर आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा

ग्रेनो वेस्ट के खैरपुर गुर्जर गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। आठ करोड़ रुपये की लागत से सीवर और पेयजल पाइप लाइन के साथ सीसी सड़क आदि जरूरी कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के गांवों का संपूर्ण विकास किए जाने की योजना पर कार्य कर रहा है।

