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पेट्रोल भरवाने के बाद जवाब दे गए वाहन, मैनेजर को पंप पर ही बुलाने पड़े मैकेनिक, जानें वजह

Apr 05, 2026 03:08 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने मैकेनिक को बुलाया और इनमें से कुछ वाहनों की मौके पर ही मरम्मत कर दी।

पेट्रोल भरवाने के बाद जवाब दे गए वाहन, मैनेजर को पंप पर ही बुलाने पड़े मैकेनिक, जानें वजह

ग्रेटर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को कथित तौर पर पानी मिला पेट्रोल बेचा गया। ईंधन भरवाने के बाद करीब 10 से ज्यादा वाहन खराब हो गए। इनमें से कई लोग हरिद्वार, दिल्ली और गुरुग्राम जा रहे थे। मामला परीचौक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल भरवाने के बाद ग्राहक जब पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे निकले तो उनके वाहन खराब होने लगे। ग्राहक किसी तरह वापस पेट्रोल पंप पर लौटे और जमकर हंगामा किया। कई ग्राहकों ने ईंधन में मिलावट का आरोप लगाते हुए पेट्रोल के वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।

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पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने की मांग

ग्राहकों ने अधिकारियों से मामले की जांच करने और गड़बड़ी की पुष्टि होने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि इस घटना से उनके वाहन के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और यहां तक कि इंजन पूरी तरह से खराब भी हो सकता है।

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पंप के मैनेजर ने मैकेनिकों को बुलाया

हंगामा बढ़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने मैकेनिकों को बुलाया और इनमें से कुछ वाहनों की मौके पर ही मरम्मत करवा दी। इसके साथ ही, पेट्रोल पंप मैनेजर प्रभावित ग्राहकों को उनको हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार हो गए।

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ग्राहकों का दावा- पूरी तरह से पानी बेचा गया

सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राहक पेट्रोल पंप पर एक बाल्टी में पेट्रोल जैसा दिखने वाला लिक्विड लिए हुए है। कुछ ग्राहक इस लिक्विड को बोतल में भरकर वहां मौजूदा स्टाफ को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का दावा है कि उन्हें बेचा गया प्रोडक्ट पेट्रोल नहीं बल्कि पूरी तरह से पानी ही है।

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