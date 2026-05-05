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बाल खींचे, थप्पड़ मारे और गंदी गालियों की बौछार; ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा से रैगिंग

May 05, 2026 06:24 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित तौर पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इस घटना का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने इस पर इस पर तुरंत ऐक्शन लेते हुए आरोपी छात्राओं को निष्कासित कर दिया।

बाल खींचे, थप्पड़ मारे और गंदी गालियों की बौछार; ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा से रैगिंग

ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित तौर पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इस घटना का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक छात्रा अपने सामने बैठी दूसरी छात्रा को बाल पकड़कर थप्पड़ मारती और गंदी गालियां देती दिख रही है। यूनिवर्सिटी ने इस पर इस पर तुरंत कड़ा ऐक्शन लेते हुए आरोपी छात्राओं को निष्कासित कर दिया।

कई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर वायरल तीन मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि हॉस्टल में कुछ छात्राएं बातचीत कर रही हैं। इनमें एक छात्रा दूसरी छात्रा से सॉरी बोलने और हर बार सॉरी बोलने पर एक खुराक यानी थप्पड़ मारने की बात कर रही है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक लड़की, पास में ही काले रंग के टॉप में खड़ी लड़की को उसके पिता पर कुछ गलत टिप्पणी करने की बात कहकर उकसाते हुए उसे लाल रंग के टॉप में बिस्तर में बैठी छात्रा को मारने के लिए बोलती है। तभी वीडियो बना रही लड़की भी उसे उकसाती है। इस दौरान तालियां बजाकर भी उकसाया जाता है।

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काले रंग के टॉप पहनी छात्रा, बिस्तर पर बैठी छात्रा के दोनों हाथ पकड़कर उसे करीब सात बार थप्पड़ मारती है। इसके बाद छात्रा गंदी गालियां देती है। साथ ही, उसके पिता के बारे में गलत बोलने का आरोप भी लगाती है। परिवार की इज्जत पर भी सवाल उठाती है। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

एबीवीपी ने जताया विरोध

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं, इस प्रकरण में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीप) के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी ग्रेटर नोएडा इकाई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तत्काल इस पर संज्ञान लेने की मांग करते हुए कुलपति एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रांत मंत्री गौरव गौर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है।

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क्या बोली नोएडा पुलिस

सुधीर कुमार, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा, ''यह बेनेट यूनिवर्सिटी का वीडियो है, जो करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।''

यूनिवर्सिटी ने आरोपी छात्राओं पर लिया ऐक्शन

अजय यादव, रजिस्ट्रार बेनेट यूनिवर्सिटी ''वीडियो में मारपीट करने वाली छात्रा, वीडियो बनाने वाली और अन्य सभी को कॉलेज से निष्कासित किया गया है। उनके माता-पिता को मामले की सूचना दी गई है। वहीं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी मामले में अपनी तरफ से जांच कर रहा है। ये सभी छात्राएं हॉस्टल में रहती थीं। यूनिवर्सिटी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सख्त है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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