बाल खींचे, थप्पड़ मारे और गंदी गालियों की बौछार; ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा से रैगिंग

ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित तौर पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इस घटना का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने इस पर इस पर तुरंत ऐक्शन लेते हुए आरोपी छात्राओं को निष्कासित कर दिया।

ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित तौर पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इस घटना का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक छात्रा अपने सामने बैठी दूसरी छात्रा को बाल पकड़कर थप्पड़ मारती और गंदी गालियां देती दिख रही है। यूनिवर्सिटी ने इस पर इस पर तुरंत कड़ा ऐक्शन लेते हुए आरोपी छात्राओं को निष्कासित कर दिया।

कई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर वायरल तीन मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि हॉस्टल में कुछ छात्राएं बातचीत कर रही हैं। इनमें एक छात्रा दूसरी छात्रा से सॉरी बोलने और हर बार सॉरी बोलने पर एक खुराक यानी थप्पड़ मारने की बात कर रही है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक लड़की, पास में ही काले रंग के टॉप में खड़ी लड़की को उसके पिता पर कुछ गलत टिप्पणी करने की बात कहकर उकसाते हुए उसे लाल रंग के टॉप में बिस्तर में बैठी छात्रा को मारने के लिए बोलती है। तभी वीडियो बना रही लड़की भी उसे उकसाती है। इस दौरान तालियां बजाकर भी उकसाया जाता है।

काले रंग के टॉप पहनी छात्रा, बिस्तर पर बैठी छात्रा के दोनों हाथ पकड़कर उसे करीब सात बार थप्पड़ मारती है। इसके बाद छात्रा गंदी गालियां देती है। साथ ही, उसके पिता के बारे में गलत बोलने का आरोप भी लगाती है। परिवार की इज्जत पर भी सवाल उठाती है। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

एबीवीपी ने जताया विरोध कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं, इस प्रकरण में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीप) के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी ग्रेटर नोएडा इकाई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तत्काल इस पर संज्ञान लेने की मांग करते हुए कुलपति एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रांत मंत्री गौरव गौर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है।

क्या बोली नोएडा पुलिस सुधीर कुमार, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा, ''यह बेनेट यूनिवर्सिटी का वीडियो है, जो करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।''