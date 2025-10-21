ग्रेटर नोएडा में नाली को लेकर खूनी खेल, दिवाली के दिन ताऊ भतीजे की गोली मारकर हत्या
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के सैथली गांव में पानी के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो लोगों के बीच विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी।
ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के सैथली गांव में पानी के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो लोगों के बीच विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी।
इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। दरसअल जारचा थाना क्षेत्र के सैथली गांव में प्रिंस और दीपांशु पक्ष में नाली को लेकर दो दिन पहले विवाद हो गया था। सोमवार की सुबह प्रिंस पक्ष के लोगो के साथ कुछ बाहर के लोग आए और हथियारों से उन्होंने दीपांशु पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी।इस फायरिंग में अजय (55) व दीपांशु (22) की गोली लगने से मौत हो गई। वही एक युवक गोली लगने से घायल हो गया ।
डीसीपी साद मिया खान ने बताया कि घटना के बाद आरोपी लोग मौके से फरार हो गए । गुस्साए लोगों ने इकट्ठा होकर रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।