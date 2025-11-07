ग्रेटर नोएडा में दो सेक्टरों को जोड़ने वाली 60 मीटर सड़क बनी 6 लेन, इन इलाकों का सफर आसान
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा शहर के औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-10 और 11 में आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा। दोनों सेक्टरों के बीच स्थित 60 मीटर चौड़ी को चार से बढ़ाकर छह लेन का कर दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा शहर के औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-10 और 11 में आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा। दोनों सेक्टरों के बीच स्थित 60 मीटर चौड़ी को चार से बढ़ाकर छह लेन का कर दिया गया है। यह सड़क दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत यहां विकसित की जा रही आधुनिक टाउनशिप से भी जुड़ती है।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक औद्योगिक सेक्टर में आने वाले भारी और हल्के वाहनों को भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए सेक्टर ईकोटेक-10 और 11 के बीच की 60 मीटर सड़क की चौड़ाई को 7.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर कर दिया गया है। प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने यह काम पूरा कर लिया है। दोनों तरफ एक नई लेन का निर्माण होने से दो किलोमीटर लंबी यह सड़क अब छह लेन की हो गई है। इसके निर्माण पर लगभग चार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
यह सड़क इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप से जुड़ती है, जो 750 एकड़ में विकसित की जा रही है। टाउनशिप स्थित औद्योगिक इकाइयों में आने-जाने वाले वाहनों को भी आसानी हो जाएगी। इसका फायदा आसपास के मायचा समेत अन्य गांवों को मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट के संचालन के बाद सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा।
सर्विस मार्ग का निर्माण किया जा रहा : प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि औद्योगिक सेक्टर में सुगम आवागमन के लिए सर्विस मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे सर्विस मार्ग को सेक्टर की 60 मीटर और 45 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा। जल निकासी के लिए नाली का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। दोनों सेक्टरों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है।
रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। सेक्टर ईकोटेक 10 और 11 के बीच की 60 मीटर सड़क को चार से बढ़ाकर छह लेन कर दिया गया है।''