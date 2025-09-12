greater noida traffic u turn gaur city jam relief नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! गौर सिटी के पास जाम से बचाने के लिए यूटर्न बनेगा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida traffic u turn gaur city jam relief

नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! गौर सिटी के पास जाम से बचाने के लिए यूटर्न बनेगा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी-1 और 2 के बीच सड़क पर एक नया यूटर्न बनाया जाएगा, जिससे डेढ़ लाख से अधिक लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यह यूटर्न खजूर चौक के पास तिगरी गोलचक्कर से पहले बनेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 12 Sep 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! गौर सिटी के पास जाम से बचाने के लिए यूटर्न बनेगा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से बचाने के लिए गौर सिटी-1 और दो के बीच सड़क पर यूटर्न का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके लिए सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस यूटर्न के बनने से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले डेढ़ लाख लोगों को फायदा होगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक गौर सिटी-1 और दो की 20 से अधिक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक और रिछपाल गढ़ी की तरफ जाने वाले कुछ लोग भी इस मार्ग से होकर आवाजाही करते हैं। ट्रैफिक का अधिक दबाव होने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां बने एक कट की वजह से भी जाम लग जाता है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने यूटर्न का निर्माण करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बीते दिनों मौके पर निरीक्षण किया था।

यूटर्न के निर्माण के साथ गौर चौक और तिगरी के बीच सर्विस मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा। यूटर्न बनाने के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। गौर चौक और तिगरी के बीच 60 मीटर चौड़ी सड़क पर भी दो यूटर्न का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण इसकी निविदा जारी कर चुका है। प्राधिकरण के प्रबंधक नितीश कुमार ने बताया कि निविदा की प्रक्रिया पूरी कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। खजूर चौक के पास तिगरी गोलचक्कर से पहले बनने वाले इस यूटर्न से गौर सिटी-2 की तरफ से आना-जाना आसान हो जाएगा। वाहन चालकों को तिगरी गोलचक्कर से घूम कर नहीं आना पड़ेगा।