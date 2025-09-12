नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! गौर सिटी के पास जाम से बचाने के लिए यूटर्न बनेगा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी-1 और 2 के बीच सड़क पर एक नया यूटर्न बनाया जाएगा, जिससे डेढ़ लाख से अधिक लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यह यूटर्न खजूर चौक के पास तिगरी गोलचक्कर से पहले बनेगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से बचाने के लिए गौर सिटी-1 और दो के बीच सड़क पर यूटर्न का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके लिए सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस यूटर्न के बनने से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले डेढ़ लाख लोगों को फायदा होगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक गौर सिटी-1 और दो की 20 से अधिक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक और रिछपाल गढ़ी की तरफ जाने वाले कुछ लोग भी इस मार्ग से होकर आवाजाही करते हैं। ट्रैफिक का अधिक दबाव होने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां बने एक कट की वजह से भी जाम लग जाता है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने यूटर्न का निर्माण करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बीते दिनों मौके पर निरीक्षण किया था।