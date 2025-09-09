जाम से बचाने के लिए 155 और पुलिसकर्मी तैनात होंगे, ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट की तैयारियां

ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान यातायात प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए, 155 पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें विदेशी मेहमानों की वजह से भाषा संबंधी दिक्कतें न हों, इसका भी ध्यान रखा गया है।

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान जाम से बचाने के लिए यातायात विभाग में तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए थानों और चौकियों पर तैनात 155 पुलिसकर्मियों का यातायात विभाग में स्थानांतरण किया गया है।

सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या अब 750 हो गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में यातायात प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भारी संख्या में विदेशी मेहमान शामिल होंगे। देश-विदेश के कई वीवीआईपी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोगों को सुरक्षित और जाम मुक्त यातायात उपलब्ध कराने के लिए ट्रैफिक विभाग में पुलिसकर्मियों को बढ़ाया गया है। इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कराया जा रहा है। निरीक्षक, उपनिरीक्षक, आरक्षी और मुख्य आरक्षी को एमवी ऐक्ट, यातायात संकेत, यातायात नियमों, यातायात उपकरणों, लोगों से वार्तालाप और व्यवहार के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सब अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। यातायात पुलिसकर्मियों को अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं की जानकारी भी दी जा रही है ताकि विदेशी मेहमानों से वार्तालाप में उन्हें कोई दिक्कत न आए। सड़क हादसे की दशा में कैसे घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है और सीपीआर देने समेत अन्य जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिसकर्मी हासिल कर रहे हैं।

शो के पहले प्रैक्टिकल भी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभागार में पांच दिन तक विभाग के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य दोनों दिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शहर के प्रमुख चौराहों पर इस मकसद से लगाई जा रही है कि वह यातायात प्रबंधन कैसे करना है, इसको सीख सकें। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी टीएसआई की मौजूदगी में लगाई जा रही है। टीएसआई की देखरेख में ही पुलिसकर्मियों का पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रशिक्षण में क्या सिखाया गया और पुलिसकर्मियों ने क्या सिखा, इसकी समीक्षा भी डीसीपी यातायात की ओर से की जा रही है, ताकि अगर कोई कमी है तो उसे समय रहते ही दूर किया जा सके।

पांच किलोमीटर की परिधि में 400 पुलिसकर्मी होंगे ट्रेड शो के दौरान आयोजन स्थल के पांच किलोमीटर की परिधि में 400 से अधिक यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। अन्य की अलग-अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। इन पुलिसकर्मियों पर ही यातायात संबंधी प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होगी। इस शो में 80 देशों के बीच व्यापार को लेकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी। देशी और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रूस को ट्रेड शो के लिए साझेदार देश घोषित किया गया है।

यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में यातायात संकेतों, नियमों, मेडिटेशन, प्राथमिक उपचार समेत अन्य बातों की जानकारी दी जा रही है। -लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर, गौतमबुद्ध नगर