ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जाना होगा आसान, जाम मुक्त सफर को बनेंगे फ्लाईओवर और अंडरपास

संक्षेप: नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए प्राधिकरण फ्लाईओवर और नए मार्गों का जाल बिछाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा न हो, इसके लिए नए मार्ग (एप्रोच रोड), फ्लाईओवर, अंडरपास आदि का निर्माण किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के विशेषज्ञों की मदद से अध्ययन कराकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराएगा। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से जल्द समझौता होने की उम्मीद है। संपर्क मार्ग, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड आदि की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कौन सी सड़क को किस प्रमुख सड़क या एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर एयरपोर्ट की आवाजाही आसान हो जाएगी, इसका अध्ययन कराया जाएगा।

प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी के निर्देश पर नियोजन और परियोजना विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। परी चौक, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क और ग्रेटर नोएडा से हापुड़ तक प्रस्तावित 105 मीटर चौड़ी सड़क के विस्तार की विशेष योजना तैयार की जानी है। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले वाहन बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। दरअसल नोएडा एयरपोर्ट के संचालन के बाद ट्रैफिक का सबसे अधिक दबाव ग्रेटर नोएडा में रहेगा। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ आदि शहरों के लोग यहीं से होकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार होने पर यहां पांच रनवे होंगे। यह प्रति वर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। हालांकि, अभी एयरपोर्ट को एक रनवे के साथ शुरू किया जाएगा। इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी। साथ ही औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें यहां से संचालित होंगी। ऐसे में दीर्षकालीन योजना बनाने होगी।