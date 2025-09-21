ग्रेटर नोएडा में दूर होगा बिजली संकट, इन 3 स्थानों पर बनेंगे पावर सब-स्टेशन

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बादलपुर समेत तीन स्थानों पर 33 केवी क्षमता के विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बादलपुर उपकेंद्र का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। वहीं, दो अन्य का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बादलपुर समेत तीन स्थानों पर 33 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बादलपुर उपकेंद्र का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। वहीं, दो अन्य का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सैद्धांतिक व प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद निविदा जारी की जाएगी।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक तीन नए विद्युत उपकेंद्र बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टरों के साथ आसपास के गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण बिजली नेटवर्क की क्षमता कम पड़ने लगी है। गर्मी के मौसम में ओवरलोड होने से ट्रिपिंग की समस्या पैदा हो जाती है। दादरी क्षेत्र में भी बिजली की समस्या गंभीर होती जा रही है।

यहां बनेंगे विद्युत उपकेंद्र बिजली संकट को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने विद्युत उपकेंद्रों की संख्या बढ़ाने की कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत दादरी क्षेत्र के बादलपुर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पतवाड़ी और शाहबेरी में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों उपकेंद्र की क्षमता 33 केवी होगी।

प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक अश्विनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बादलपुर में बनाए जाने वाले विद्युत उपकेंद्र की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके निर्माण पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करा दिया जाएगा। इस उपकेंद्र से अच्छेजा, सादोपुर, बादलपुर समेत आसपास की कालोनियों को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि पतवाड़ी और शाहबेरी में भी उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उच्चाधिकारियों से सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी लेकर निविदा जारी की जाएगी। इन दोनों इलाके में बिजली के ढांचे में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसका फायदा आसपास के सेक्टरों को भी मिलेगा। ज्ञात हो कि गर्मी के मौसम में शाहबेरी में हर साल बिजली संकट पैदा हो जाता है।

अस्तौली में भी निर्माण होगा प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के अस्तौली गांव में भी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। यहां आधुनिक कूड़ा निस्तारण केंद्र विकसित किया जा रहा है। विद्युत उपकेंद्र का निर्माण होने से यहां स्थापित किए जा रहे कूड़ा निस्तारण संयंत्र को विद्युत आपूर्ति करने में सहूलियत होगी। एनटीपीसी और रिलायंस समेत तीन कंपनियों ने संयंत्र लगाने का काम शुरू कर दिया है।