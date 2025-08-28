greater noida students selling ganja peddlers arrested दिल्ली-एनसीआर में छात्रों को गांजा बेचने वाले पकड़े, ओडिशा से सस्ते दामों में लाते थे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida students selling ganja peddlers arrested

दिल्ली-एनसीआर में छात्रों को गांजा बेचने वाले पकड़े, ओडिशा से सस्ते दामों में लाते थे

ग्रेटर नोएडा की बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर के छात्रों को गांजा बेचने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से गांजा लाकर छोटी पुड़ियों में बेचते थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 28 Aug 2025 08:13 AM
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में छात्रों को गांजा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से दो किलो 440 ग्राम गांजा और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई।

ओडिशा से लाते थे गांजा

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने मंगलवार की शाम रेयान गोल चक्कर के समीप से तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शुभम कुमार, विशाल कुमार और साहिल कुमार के रूप में हुई। तीनों आरोपी तुगलपुर गांव में किराये के मकान में रहते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते दामों में ओडिशा राज्य से गांजा खरीदकर लाते थे। इसके बाद उसको पुड़िया में भरकर छात्रों को एक हजार रुपये में बेचते थे।

दो तस्कर गिरफ्तार

नोएडा फेज-2 थाने की पुलिस ने बताया कि सेक्टर-88 के पास से बुधवार को रोहित सिंह को पकड़ा गया। उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ। फेज-1 थाने की पुलिस ने सेक्टर-10 पार्क से मानिक चौधरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक किलो गांजा बरामद हुआ है।