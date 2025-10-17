ग्रेटर नोएडा में बन रही 6 लेन सड़क कब तक होगी तैयार? इन सेक्टरों से गांवों तक मिलेगा फायदा

Hindustan Hindi News
greater noida six lane road construction update integrated industrial township many sectors villages will get benefit
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के डिपो मेट्रो स्टेशन के पास स्थित गोलचक्कर से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को जोड़ने वाली सड़क को 4 से बढ़ाकर 6 लेन का किया जा रहा है। इसके अगले माह बनकर तैयार होने की उम्मीद है। लगभग एक किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। 

Fri, 17 Oct 2025 06:01 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के डिपो मेट्रो स्टेशन के पास स्थित गोलचक्कर से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को जोड़ने वाली सड़क को 4 से बढ़ाकर 6 लेन का किया जा रहा है। इसके अगले माह बनकर तैयार होने की उम्मीद है। लगभग एक किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। 6 लेन की सड़क बनने से आसपास के आवासीय सेक्टरों के अलावा रिठौरी, अजायबपुर आदि गांवों के लोगों के लिए भी आवागमन सुगम हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए सड़क का पुनर्निर्माण करने के साथ इसको चौड़ा भी किया जा रहा है। दोनों तरफ साढ़े 3 मीटर चौड़ाई बढ़ाई गई है। जुनपत गोलचक्कर से शुरू होकर ओमेक्स पाम ग्रीन सोसाइटी, सेक्टर ओमिक्रोन-3, म्यू और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईस) के अंतर्गत 750 एकड़ में विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप की ओर जाने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क एक किलोमीटर की दूरी में पिछले कई वर्षों से टूटी थी। गड्ढे होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी।

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि सीईओ रवि कुमार एनजी से अनुमति लेकर सड़क को दोबारा बनाने का काम तेज कर दिया गया है। छह लेन की सड़क एक माह में बनकर तैयार हो जाएगी।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 25 से अधिक कंपनियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, उनमें उत्पादन शुरू होने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इस कारण सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आसपास स्थित सोसाइटी और सेक्टरों में भी बसावट तेजी से बढ़ रही है। इस सड़क के दुरुस्त हो जाने से आवाजाही आसानी हो जाएगी। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

इंडस्ट्रियल टाउनशिप में गतिविधियां बढ़ने लगीं

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत लगभग 750 एकड़ में विकसित की जा रही आधुनिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। वर्तमान में चार इकाइयों में उत्पादन होने के साथ 15 से अधिक इकाइयों के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में अगले 1-2 साल में आवाजाही बढ़ गई है। टाउनशिप को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है।

इन इलाकों में आवाजाही आसानी हो जाएगी : सड़क का पुनर्निर्माण होने से सेक्टर ओमिक्रोन-3, सेक्टर म्यू-1 और 2 के अलावा आसपास के गांवों रिठौरी, रायपुर बांगर, अजायबपुर, समाधिपुर और घोड़ी बछेड़ा की ओर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उनका आवागमन आसान हो जाएगा।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''ट्रैफिक के दबाव वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। डिपो मेट्रो स्टेशन से इंडस्ट्रियल टाउनशिप को जोड़ने वाली सड़क को छह लेन करने का काम जारी है।''

