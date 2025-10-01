greater noida road rage fight two brothers assaulted fast driving car कार धीरे चला... बस इतना कहा और दो भाइयों को बुरी तरह पीट दिया, नोएडा में बड़ी वारदात, Ncr Hindi News - Hindustan
कार धीरे चला... बस इतना कहा और दो भाइयों को बुरी तरह पीट दिया, नोएडा में बड़ी वारदात

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-142 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार में गलत दिशा से कार चला रहे युवक को धीमी गति से चलाने के लिए कहने पर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने अपने दो साथियों को बुलाकर दो सगे भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट की।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 1 Oct 2025 07:00 AM
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-142 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार में कार चलाने का विरोध करने पर विवाद हो गया। कार चला रहे युवक ने अपने साथियों को बुलाकर दो सगे भाइयों के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्रेनो वेस्ट की आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी निवासी आकाश ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को अपने भाई शिवम के साथ कार में सवार होकर सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ते में सामने से तेज रफ्तार में विपरीत दिशा से एक कार आई और उनकी कार की बराबर से होकर निकली। दोनों कारों की टक्कर होते-होते बची। आकाश के भाई शिवम ने आरोपी चालक से धीमी गति में कार चलाने के लिए कहा तो वह आक्रोशित हो गया। उसने अपने दो साथियों को फोन करके बुला लिया।

तीनों आरोपियों ने मिलकर आकाश और शिवम के साथ मारपीट की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपी मोनू और उसके दो अज्ञात साथियों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।