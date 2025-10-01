कार धीरे चला... बस इतना कहा और दो भाइयों को बुरी तरह पीट दिया, नोएडा में बड़ी वारदात

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-142 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार में कार चलाने का विरोध करने पर विवाद हो गया। कार चला रहे युवक ने अपने साथियों को बुलाकर दो सगे भाइयों के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्रेनो वेस्ट की आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी निवासी आकाश ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को अपने भाई शिवम के साथ कार में सवार होकर सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ते में सामने से तेज रफ्तार में विपरीत दिशा से एक कार आई और उनकी कार की बराबर से होकर निकली। दोनों कारों की टक्कर होते-होते बची। आकाश के भाई शिवम ने आरोपी चालक से धीमी गति में कार चलाने के लिए कहा तो वह आक्रोशित हो गया। उसने अपने दो साथियों को फोन करके बुला लिया।