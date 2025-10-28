ग्रेटर नोएडा की सड़कों के सभी गड्ढे 15 दिनों में भरे जाएंगे, अथॉरिटी ने तेज किया काम
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़कों पर हुए 285 शेष गड्ढों को अगले 15 दिनों में यानी 15 नवंबर तक भरने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सभी वर्क सर्किल के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके।
ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर हुए गड्ढे अगले 15 दिनों में भर जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास कार्य तेज कर दिए हैं। सभी वर्क सर्किल के प्रभारियों को इस बारे में निर्देश भी दिए गए हैं। सड़क के मुद्दे पर बीते दिनों शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों पर 928 गड्डे चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 643 गड्ढे भरने का काम पूरा हो चुका है। शेष 285 गड्ढे भरने का काम 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी वर्क सर्किल में काम चल रहा है। वहीं, प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 106.57 किलोमीटर सड़क की मरम्मत का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें से 58.83 किलोमीटर सड़क की मरम्मत का कार्य अब तक हो चुका है।
प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी ने बताया कि शेष 47.74 किलोमीटर सड़क की मरम्मत (रिसफेर्सिंग) का काम अगले साल 20 मार्च 2026 तक पूरा करने का दावा किया गया है। इससे संबंधित निविदा जारी कर काम शुरू कराने की तैयारी चल रही है। कुछ प्रमुख सड़कों की मरम्मत का काम चल भी रहा है। इस समय सूरजपुर घंटाघर चौक से कासना तक दो हिस्सों में, डिपो मेट्रो स्टेशन के पास स्थित जुनपत गोलचक्कर से सेक्टर म्यू की तरफ जाने वाली सड़क और कासना कस्बे से सेक्टर इकोटेक-6 गोलचक्कर तक सड़क की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने से आवागमन सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह का कहना है कि गड्ढे भरने का काम 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़कों की मरम्मत का काम भी आगामी मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्विस मार्ग की मरम्मत कराने की जरूरत
मुख्य सड़कों के साथ बीटा-वन, टू ,अल्फा, गामा आदि सेक्टरों में सर्विस मार्गों की स्थिति भी खस्ताहाल हो चुकी है। जगह-जगह पर गड्डे हो गए हैं। सेक्टर बीटा-वन में रामपुर मार्केट की तरफ और डेल्टा-टू में एस्टर स्कूल के पास सर्विस मार्ग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। सुगम आवागमन के लिए सर्विस मार्ग की भी मरम्मत कराने की जरूरत है। बता दें कि सूरजपुर-कासना मार्ग, जुनपत गोलचक्कर से सेक्टर म्यू की तरफ जाने वाली सड़क, सेक्टर ईटा स्थित मिग्सन सोसाइटी के सामने, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्ण नगरी आदि सेक्टरों में सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में भी कई सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं।