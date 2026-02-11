ग्रेटर नोएडा में 15 साल से चल रहा धर्मांतरण का खेल, लालच देकर हिंदुओं को बना रहे ईसाई

संक्षेप: दादरी के गौतमपुरी मोहल्ले से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल अब कस्बों से निकलकर शहर की ओर फैल रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों से प्रार्थना सभाओं के जरिए लोगों को 1 लाख तक का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है।

गौतम बुद्ध नगर जिले में धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रलोभन देकर उकसाने का मामला पिछले पन्द्रह साल से चल रहा है। दादरी से इसकी शुरुआत हुई जो धीरे-धीरे कस्बे से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पुलिस इसमें कार्रवाई करती है लेकिन, इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाती। इससे यह मामला अब बड़े स्तर पर पहुंच गया है।

15 साल से चल रहा धर्मांतरण का रैकेट दादरी कस्बे के गौतमपुरी मोहल्ले में करीब पन्द्रह साल पहले ईसाई धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को प्रलोभन देने के लिए रविवार को प्रार्थना सभा कराते थे। एक हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि मोहल्ले में सार्वजनिक स्थल पर चोरी छिपे सभा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस धर्मांतरण को लेकर लोग जागरुक नहीं थे। कोई विरोध भी नहीं करता था। एक लाख रुपये का प्रलोभन देकर धर्म के प्रति लोगों को उकसाया जाता था। उसे दौरान कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। पुलिस मौके पर पहुंचती थी। इसके बाद धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग वहां से भाग जाते थे।