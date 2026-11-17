ग्रेटर नोएडा में लोगों से चेन छीनने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर, एक पर था 25 हजार रुपये का इनाम
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चेन स्नेचिंग की कई घटनाओं में वॉन्टेड दो शातिर बदमाशों दीपू उर्फ पप्पू और मोनू को एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद धर दबोचा।दीपू पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
ग्रेटर नोएडा की बीटा दो कोतवाली पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल दोनों बदमाश चेन स्नेचिंग की घटनाओं में वॉन्टेड चल रहे थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक बाइक बरामद की है। इनमें से एक बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि रविवार देर रात थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा ढकिया बाबा मंदिर गोल चक्कर के पास चैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा सामने से आ रही बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया गया।
इस बीच इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर आगे चलकर उक्त बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। इस दौरान खुद को घिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए।
घायल बदमाशों की पहचान दीपू उर्फ पप्पू निवासी बडेसरा, थाना पाली मुकीमपुर, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता हल्दौनी मोड़, कुलेसरा और मोनू निवासी ग्राम घटकना, थाना मौद्हा, जिला हमीरपुर वर्तमान पता ग्राम भंगेल, नोएडा के रूप में हुई है।
डीसीपी के मुताबिक, पकड़े गए दोनों बदमाश शातिर किस्म के चैन स्नैचर हैं। यह दोनों बदमाश चोरी की बाइक से चेन स्नेचिंग की घटनाओं का अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पूछताछ की जा रही है।
दीपू के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 8 मुकदमे
पुलिस के मुताबिक 7 जून को पुलिस की दीपू और उसके एक साथी के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश राजेंद्र को गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी दीपू पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद दीपू पर 25000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद इनामी बदमाश दीपू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दीपू के खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज हैं।
जमानत पर जेल से छूटने के बाद सक्रिय हुआ
बीटा कोतवाली पुलिस के मुताबिक मोनू शातिर लुटेरा है। मोनू के खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पूर्व में मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद जमानत पर जेल से छूटने के बाद वह फिर से घटना करने लगा। मोनू अपने साथी के साथ मिलकर राहगीरों से लूटपाट कर रहा था। ग्रेटर नोएडा में इन लुटेरों ने कई वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है।