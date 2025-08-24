greater noida nikki murder they wanted Mercedes father threatened to hunger strike मर्सिडीज दे दो या 60 लाख रुपए, बढ़ती ही जा रही थी डिमांड; निक्की के पिता ने दी भूख हड़ताल की धमकी, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

मर्सिडीज दे दो या 60 लाख रुपए, बढ़ती ही जा रही थी डिमांड; निक्की के पिता ने दी भूख हड़ताल की धमकी

ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल वालों द्वारा जलाकर मार दी गई निक्की के पिता ने कहा कि उनकी बेटियों के ससुराल वालों की डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। आहत परिवार निक्की और उसकी बहन कंचन की नौ साल की यातना को याद कर सिहर उठा। 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, ग्रेटर नोएडाSun, 24 Aug 2025 11:48 PM
ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल वालों द्वारा जलाकर मार दी गई निक्की के पिता ने कहा कि उनकी डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। आहत परिवार निक्की और उसकी बहन कंचन की नौ साल की यातना को याद कर सिहर उठा। 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। निक्की की विपिन भाटी से और कंचन की रोहित भाटी से।

अपनी बेटियों की ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पिता भिखारी सिंह ने कहा कि एनकाउंटर होना चाहिए। यह बाबा (योगी आदित्यनाथ) की सरकार है, उनके घर पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि शादी में उन्होंने एक स्कॉर्पियो मांगी। हमने उन्हें दे दी। फिर उन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने दे दी। उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। उसके बाद उन्होंने हमसे 36 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए।

शादी के बाद से ही वे पैसे मांगते रहे

निक्की के पिता ने पीटीआई वीडियोज को बताया कि दोनों भाई काम नहीं करते थे। शादी के बाद से ही वे पैसे मांगते रहे। कभी कहते थे कि अपनी मर्सिडीज हमें दे दो। मैंने अपनी बेटी को अपना ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद की क्योंकि विपिन के पास कोई काम नहीं था। फिर उसने पार्लर से पैसे चुराने शुरू कर दिए।

सारी कोशिशें बेकार गईं

निक्की के पिता ने दावा किया कि विवाद सुलझाने के लिए कई बार पंचायत हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। पिता भिखारी सिंह के घर के बाहर खड़ी एक मर्सिडीज की ओर इशारा करते हुए एक अन्य रिश्तेदार ने पीटीआई वीडियोज को बताया कि विपिन एक साल से ज्यादा समय से इस कार की मांग कर रहा था। उसने कहा था कि या तो मर्सिडीज दे दो या 60 लाख रुपए।

मां ने कहा- बेटी मुझे बार-बार दिलासा देती रही

निक्की की मां ने कहा कि उन्होंने एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार की मांग की। हमने उनसे कहा कि हम सिर्फ स्विफ्ट डिजायर ही दे सकते हैं। फिर भी हमने शादी में स्कॉर्पियो और 30 तोला सोना दिया। जब मेरी बेटियों के बच्चे हुए तो हमने उन्हें मोटरसाइकिल और 11 तोला सोना दिया। फिर भी उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया।

जब हम उन्हें वापस घर लाए तो उन्होंने पंचायत की। बेटियों को वापस करने की गुहार लगाई। उसके बाद भी उनका उत्पीड़न जारी रहा। मां ने कहा कि मेरी बेटी मुझे बार-बार दिलासा देती रही कि अच्छे दिन आएंगे...लेकिन वे कभी नहीं आए। उन्होंने पूरे भाटी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

...ताकि विपिन की दोबारा शादी हो सके

मीडिया को संबोधित करते हुए निक्की की बहन कंचन ने कहा कि हमें कई दिनों तक पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। वे 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उन्होंने निक्की की गर्दन और सिर पर वार किया, तेजाब फेंका और उसके बच्चे के सामने उसे आग लगा दी। उन्होंने आगे बताया कि जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। मैं घायल थी और पूरे दिन बेहोश रही। कंचन ने बताया कि उनके ससुराल वाले चाहते थे कि उनकी बहन कहीं चली जाए ताकि विपिन की दोबारा शादी हो सके।