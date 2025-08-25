Greater Noida nikki heinous murder Reels, Salon Business and Dowry Demand caused to end her काश! जो कार्रवाई अभी हो रही है वह 11 या 12 फरवरी को हुई होती; निक्की की बहन कंचन ने क्यों कहा ऐसा, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में एक-एक करके कई बातें सामने आ रही हैं। निक्की की बहन कंचन ने इस मामले में 11-12 फरवरी का जिक्र किया है। कंचन ने कहा कि काश, जो कार्रवाई अभी हो रही है, वह उस दिन की गई होती तब हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 25 Aug 2025 03:01 PM
ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में एक-एक करके कई बातें सामने आ रही हैं। निक्की की बहन कंचन ने इस मामले में 11-12 फरवरी का जिक्र किया है। कंचन ने कहा कि काश, जो कार्रवाई अभी हो रही है, वह उस दिन की गई होती तब हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। कंचन ने कहा कि निक्की का एक बेटा है, इसलिए वह बहुत समझौता कर रही थी। उम्मीद कर रही थी कि आज या कल, सब ठीक हो जाएगा।

28 साल की निक्की भाटी जिंदा जलाए जाने से 6 महीने पहले पति विपिन द्वारा मारपीट के बाद ग्रेटर नोएडा स्थित अपने ससुराल छोड़कर दादरी में अपने माता-पिता के पास रहने चली गई थी। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, जहां विपिन ने माफी मांगी। उसने पंचायत में वादा किया कि वह अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं मारेगा। निक्की उसके साथ इस उम्मीद में अपने पति के साथ रहने वापस चली गई कि अब यह सब खत्म हो गया होगा। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ।

निक्की और उसकी बहन कंचन एक सैलून चलाती थीं। पता चला है कि विपिन और उसके परिवार को यह पसंद नहीं था। विपिन और उसका परिवार इंस्टाग्राम पर निक्की के रील पोस्ट करने के भी खिलाफ था। इस वजह से घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। निक्की के पिता द्वारा एक स्कॉर्पियो, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और नकदी उपहार में दिए जाने के बावजूद विपिन और उसका परिवार और दहेज की मांग कर रहा था। गुरुवार को विपिन और उसकी मां दया ने कथित तौर पर निक्की को आग लगा दी। निक्की अपने 6 साल के बेटे और बहन कंचन के सामने जिंदा जल गई।

निक्की की बहन कंचन ने अब एक इंस्टाग्राम रील में बताया है कि निक्की ने सामाजिक दबावों के कारण बहुत कुछ सहन किया। उसका एक 6 साल का बेटा है। इसलिए वह बहुत समझौता कर रही थी। उम्मीद कर रही थी कि आज या कल, सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। कंचन ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो इस त्रासदी के बाद उसका और उसके परिवार का साथ दे रहे हैं।

निक्की ने कहा, "काश, जो कार्रवाई अभी हो रही है, वह 11 या 12 फरवरी को की गई होती। तब हमें यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन हमने अपनी सामाजिक परंपराओं के लिए कई फैसले लिए हैं। कंचन और उसके बच्चे निक्की के साथ थे जब वह फरवरी में अपने ससुराल से दादरी अपने मायके चली गई थी।

अपनी बहन की जघन्य हत्या की गवाह कंचन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी में चार आरोपियों को नामजद किया है- विपिन, मां दया, पिता सत्यवीर और भाई रोहित। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विपिन शनिवार को उस समय पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी, जब पुलिस उसे सबूत इकट्ठा करने और घटनास्थल पर सुराग ढूंढने के लिए घर ले गई थी। उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और गोली चला दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि निक्की खुद मर गई, उसने कुछ नहीं किया। उसने यह भी कहा कि हर पति-पत्नी में लड़ाई तो होते रहती है।