Greater Noida Nikki Bhati dowry murder case mobile phone, lighter thinner bottle forensic investigation Nikki Murder Case : फॉरेंसिक जांच से सामने आएगा निक्की मर्डर केस का सच? इन 3 चीजों पर टिकी पुलिस की आस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida Nikki Bhati dowry murder case mobile phone, lighter thinner bottle forensic investigation

Nikki Murder Case : फॉरेंसिक जांच से सामने आएगा निक्की मर्डर केस का सच? इन 3 चीजों पर टिकी पुलिस की आस

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी हत्याकांड में नोएडा पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस अब घर में मिले लाइटर और थिनर की बोतल की भी फॉरेंसिक जांच कराएगी।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSun, 31 Aug 2025 02:07 PM
share Share
Follow Us on
Nikki Murder Case : फॉरेंसिक जांच से सामने आएगा निक्की मर्डर केस का सच? इन 3 चीजों पर टिकी पुलिस की आस

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी की कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के मामले में नोएडा पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस अब घर में मिले लाइटर और थिनर की बोतल की भी फॉरेंसिक जांच कराएगी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता के मोबाइल फोनों को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है।

कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। उधर, आरोपी पक्ष घटना को आत्महत्या बता रहा है। पुलिस हत्या और आत्महत्या की जांच में जुटी है। इसके लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े कुछ साक्ष्य फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। इनमें सबसे अहम साक्ष्य घटना के समय इस्तेमाल किया गया लाइटर और थिनर की बोतल है, जिन्हें पुलिस ने मौके से बरामद भी किया था। फॉरेंसिक जांच से पता लगाया जाएगा कि लाइटर और बोतल पर किसके फिंगरप्रिंट थे। पुलिस इन साक्ष्यों के जरिये सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

मोबाइल और वीडियो की भी जांच होगी : घटना से जुड़े उन वीडियो को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। फॉरेंसिंक जांच से पता लगाया जाएगा कि वीडियो एडिट तो नहीं हैं। इसके साथ ही इनके दिन और समय का भी पता चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आरोपी और पीड़िता के मोबाइल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है, जिससे मोबाइल में छिपे हर राज के बारे में पता लगाया जाएगा। पुलिस इन सभी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को विवेचना में शामिल करेगी। पुलिस का दावा है कि साक्ष्य इकट्ठा कर जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार की जाएगी।

परिवार ने अदालत से न्याय की उम्मीद जताई

निक्की के परिवार ने इस मामले में पुलिस और कोर्ट पर भरोसा जताया है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस मामले में जांच कर सच्चाई का पता लगाएगी। इसके बाद कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। कुछ लोग नए-नए वीडियो बनाकर आरोपी पक्ष को बचाने और उल्टा पीड़ित परिवार पर लांछन लगा रहे हैं। निक्की के परिवार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।