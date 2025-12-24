यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर; कई वाहन टकराए, 2 की मौत

संक्षेप: यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को कोहरे के कारण कई वाहन टकरा गए। जेवर कोतवाली क्षेत्र में हुए हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, दनकौर क्षेत्र में डबल डेकर बस के चालक और परिचालक समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए।

यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को भीषण कोहरे के कारण हुए अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। जेवर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा अंडरपास के पास रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 26 वर्षीय रोहित की जान चली गई, जबकि उसका भाई घायल है। दूसरी घटना में सबौता कट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से गुंजन नामक महिला की मौत हो गई और उसका पति सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा दनकौर क्षेत्र में एक डबल डेकर बस भी हादसे का शिकार हुई जिसमें चालक-परिचालक सहित तीन लोग घायल हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के मुताबिक, अलीगढ़ के राजपुर निवासी रोहित और चंद्रमोहन दिल्ली के मुंडका में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। मंगलवार तड़के दफ्तर जाने के दौरान खुर्जा अंडरपास के समीप दोनों भाइयों की बाइक रोडवेज बस से टकरा गई। एक्सप्रेसवे के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों घायलों को जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 26 वर्षीय रोहित की मौत हो गई। वहीं, चंद्र मोहन का उपचार चल रहा है।

दूसरी घटना यमुना एक्सप्रेसवे पर सबौता कट के समीप हुई। अलीगढ़ के सतलोनी खुर्द निवासी सोनू अपनी पत्नी गुंजन के साथ दिल्ली जा रहे थे। सबोता इंटरचेंज के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल गुंजन को मृत घोषित कर दिया। सोनू का अस्पताल में इलाज चल रहा।

वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस 25 सवारी लेकर नोएडा से कानपुर के लिए जा रही थी। तड़के करीब 3:30 बजे जैसे ही बस एक्सप्रेसवे पर गांव जगनपुर के समीप पहुंची, तभी घने कोहरे के कारण सामने चल रहे एक कैंटर से टकरा गई। कैंटर चमड़े का सामान लेकर कानपुर और आगरा जा रहा था।