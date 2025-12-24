Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida news several vehicles collided on yamuna expressway due to fog 2 deaths
यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर; कई वाहन टकराए, 2 की मौत

यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर; कई वाहन टकराए, 2 की मौत

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को कोहरे के कारण कई वाहन टकरा गए। जेवर कोतवाली क्षेत्र में हुए हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, दनकौर क्षेत्र में डबल डेकर बस के चालक और परिचालक समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए।

Dec 24, 2025 02:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को भीषण कोहरे के कारण हुए अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। जेवर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा अंडरपास के पास रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 26 वर्षीय रोहित की जान चली गई, जबकि उसका भाई घायल है। दूसरी घटना में सबौता कट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से गुंजन नामक महिला की मौत हो गई और उसका पति सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा दनकौर क्षेत्र में एक डबल डेकर बस भी हादसे का शिकार हुई जिसमें चालक-परिचालक सहित तीन लोग घायल हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, अलीगढ़ के राजपुर निवासी रोहित और चंद्रमोहन दिल्ली के मुंडका में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। मंगलवार तड़के दफ्तर जाने के दौरान खुर्जा अंडरपास के समीप दोनों भाइयों की बाइक रोडवेज बस से टकरा गई। एक्सप्रेसवे के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों घायलों को जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 26 वर्षीय रोहित की मौत हो गई। वहीं, चंद्र मोहन का उपचार चल रहा है।

दूसरी घटना यमुना एक्सप्रेसवे पर सबौता कट के समीप हुई। अलीगढ़ के सतलोनी खुर्द निवासी सोनू अपनी पत्नी गुंजन के साथ दिल्ली जा रहे थे। सबोता इंटरचेंज के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल गुंजन को मृत घोषित कर दिया। सोनू का अस्पताल में इलाज चल रहा।

वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस 25 सवारी लेकर नोएडा से कानपुर के लिए जा रही थी। तड़के करीब 3:30 बजे जैसे ही बस एक्सप्रेसवे पर गांव जगनपुर के समीप पहुंची, तभी घने कोहरे के कारण सामने चल रहे एक कैंटर से टकरा गई। कैंटर चमड़े का सामान लेकर कानपुर और आगरा जा रहा था।

बस की टक्कर से कैंटर का पिछला हिस्सा एक्सप्रेसवे की पहली लाइन पर पलट गया। बस टक्कर के बाद दूसरी लाइन पर आ गई। इसके बाद पीछे से एक और ट्रक बस से टकरा गया। बस में सवार यात्रियों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंची। हालांकि, चालक और परिचालक समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना पर दनकौर पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्यों में जुट गए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।